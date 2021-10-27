أم وطفلاها لم يتذوقوا الطعام طيلة 20 يوما بسبب الفقر

فقدوا القدرة على الحركة جرّاء الجوع

كشف تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببابار بولاية خنشلة، صباح الأربعاء، عن حالة اجتماعية مزرية لعائلة فقيرة تتكون من الأم وطفليها الصغيرين، ظلّوا يعيشون من دون طعام منذ نحو ثلاثة أسابيع كاملة، إلى حين تدهور حالتهم الصحية وعدم قدرتهم على الوقوف أو المشي.

وقد تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببابار، صبيحة الأربعاء، لنقل الأم وطفليها، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالعيادة متعددة الخدمات ببابار، بعد أن ساءت أحوالهم الصحية، جرّاء معاناتهم من الجوع، حيث كشف الطاقم الطبي، بعد إخضاع العائلة للفحص، أن تدهور الحالة الصحية للأم وطفليها كان بسبب عدم تناولها الطعام لفترة طويلة، تقدر بنحو عشرين يوما كاملة، ظلّت خلالها العائلة تتضور جوعا بسبب فقرها وعجزها عن توفير لقمة تسد رمقها، خاصة بعد موجة البرد وتساقط الأمطار التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية.

وفي الوقت الذي تم فيه التكفل بالأم وطفليها من طرف أطباء المصلحة وإسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم، تدخلت إحدى الجمعيات الخيرية بالمنطقة، وتكفلت بالعائلة الفقيرة ووفرت لها بعض المستلزمات من طعام وألبسة، بعد النداء الذي تم إطلاقه للمحسنين وأهل الخير ببلدية ببابار.

وقد زار وفد من الجمعية مساء الأربعاء العائلة في مقر إقامتها ومنحها بعض المساعدات مع بقاء نداء الاستغاثة مرفوعا إلى السلطات الولائية وكل المحسنين والخيرين من أبناء الولاية وحتى من خارجها.