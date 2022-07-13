أناد: هذه هي المؤسسات المتعثرة المعنية بتعويض الديون

أعلن المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”، محمد شريف بوزيان، أنّه تم قبول أزيد من 10 آلاف ملف لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة.

وأوضح بوزيان، الأربعاء، في ندوة صحفية بمقر الوكالة، أنّه تم تحويل 10142 ملفاً خاصاً بالمؤسسات المتعثرة التي تم إنشاؤها ضمن جهاز “أناد” (أنساج سابقا), إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة قصد تعويض ديونهم البنكية بقيمة مالية تفوق 5ر17 مليار دج.

وكانت وكالة “أناد” شرعت مطلع 2021 في معالجة ملفات المؤسسات المصغرة المتعثرة, قصد التكفل بها ومرافقتها وإعادة تمويلها.

وتستهدف هذه العملية المؤسسات المصغرة المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية على غرار الزلازل والفيضانات, وتلك التي تعرضت معداتها للحجز أو البيع من طرف البنوك, إضافة إلى المؤسسات المصغرة المتوفى أصحابها وتلك التي تعرض أصحابها إلى عجز بدني أو عقلي بعد ممارسة نشاطهم.

وتشمل أيضا المؤسسات التي تعمل بعتاد قديم, لا يسمح لها باستمرار النشاط بالنظر لعدم مطابقته للتطورات التكنولوجية.

ووفقا للشروح التي قدمها بوزيان, فإنه في حالة تحويل الديون البنكية لصندوق الكفالة الذي تتجاوز قيمته 50 مليار دج, ستستفيد المؤسسات المتعثرة المعنية من تأجيل سداد ديونها لأجل يصل إلى 15 سنة, مما يسمح لها بمواصلة نشاطها.

وأشار المدير إلى إمكانية إعادة تمويل المؤسسات المتعثرة, في بعض الحالات, بعد القيام بدراسة جدوى للمشاريع في شكلها الجديد، كما لفت أيضاً إلى أنه تم منذ نهاية 2020 توقيف كل المتابعات القضائية عبر التراب الوطني ضد المؤسسات المتعثرة التي لم تسدد ديونها.

من جهة أخرى, كشف بوزيان أنّه تم خلال هذه السنة تسجيل ما يفوق عن أزيد من 400 صاحب مؤسسة مصغرة طلب تسديد الديون البنكية لمؤسسته, دون الاستفادة من تعويض صندوق الكفالة.