“أناد”: استئناف عمليات تمويل المشاريع ومتابعة الموردين المتحايلين قضائيًا

أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية “أناد”، الأحد، عن استئناف عمليات التمويل بالنسبة للمشاريع التي حظيت بالموافقة البنكية والتي قام أصحابها بتسديد تكاليف الكراء.

وأفاد بيان للوكالة “تزامنا مع هذا القرار، ستُباشر مصالح الوكالة المُتابعات القضائية ضد الموردين الضالعين في عمليات فساد، والمُتحايلين على حاملي المشاريع، وكذا المقاولين المتواطئين في اختلاس المال العام من خلال مشاريع وهمية”.

كما سيتم التحقق من صحة شهادات تثبيت المؤهلات المهنية بغرض المتابعة القضائية لكل من ثبت لجوئهم لتزويرها.

هذا وتعكف المديرية العامة- حسب البيان- على تحليل كافة المعطيات المتعلقة بمرافقة وتمويل المشاريع من أجل استكمال مسار استحداثها ورفع نسب نجاحها، إذ تهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى الارتقاء بالنظام البيئي لتحسين ريادة الأعمال.