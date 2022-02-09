أناد تخصص 70 بالمئة من التمويلات لقطاع الفلاحة

أكد مستشار الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى الوزير الأول محمد الشريف بوزيان تخصيص حوالي 70 في المئة من التمويلات لقطاع الفلاحة هذه السنة.

وأوضح بوزيان خلال نزوله ضيفا، الأربعاء، على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الاذاعية الاول المسؤول أنه وفي ظل الطلب الكبير من الشباب والمؤسسات المصغرة على مشاريع قطاع الفلاحة أبرمت الوزارة المنتدبة عدة اتفاقيات مع مختلف القطاعات لتمكين الشباب من الاستفادة من أراضي فلاحية مجهزة ضمن برنامج وطني ومرافقة المؤسسات المصغرة في مجال الفلاحة وتربية الدواجن واللحوم الحمراء.

وكشف بوزيان عن تسطير مخطط عمل لحل كل المشاكل التي يعاني منها الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة سواء المتعلقة بتربية المواشي او الدواجن أو الفلاحة أو حتى المشاكل المتعلقة بالبنوك الممولة لمشاريعهم.

وأشار المتحدث ذاته إلى وضع خريطة نشاطات تكون بمثابة ورقة طريق لمعرفة متطلبات السوق الوطني والمحلي للوصول الى اعلى نسبة من خلق المؤسسات المصغرة الناجعة بمشاركة كل القطاعات خاصة قطاعات الفلاحة والصناعة والطاقة بهدف بلوغ هدف خلق مليون مؤسسة مصغرة.

وأبرز مستشار الوزير المنتدب عن انشاء قطب ميكانيكي لتمكين الشباب من خلق مؤسسات مصغرة تهتم بالمشاريع الميكانيكية.

وذكر بوزيان في معرض حديثه أن 90 ألف مؤسسة مصغرة سددت إلتزاماتها البنكية مضيفا أن الوزارة المنتدبة ماضية في تشجيع الشباب الراغب في توسيع مشاريعهم ومنحهم مختلف الامتيازات كاشفا ان نسبة كبيرة من الشباب استفادوا من جهاز دعم خلق النشاطات.

المتحدث ذاته أكد أن الهدف المسطر هو خلق 150 الف منصب شغل موضحا رقمنة القطاع بنسبة 100 في المئة خلال سنة 2021 لتمكين الشباب من التسجيل عبر المنصة الرقمية .

وختم بوزيان محمد الشريف كلامه بالحديث عن مرافقة كل المؤسسات المصغرة وتسجيل كل الانشغالات المتعلقة بأصحابها وتحديد وضعياتها.