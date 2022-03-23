“أناد” تعتمد منحة جديدة للمشاريع المبتكرة

نسبتها تصل إلى 10 بالمائة من قيمة المشروع

ستشرع الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية (آناد) قريبا في تقديم “منحة تقنية” تصل قيمتها إلى نسبة 10 بالمائة من المشروع موجهة للمشاريع المبتكرة أو تلك ذات قيمة مضافة عالية في مجال التكنولوجيا.

مخابر للاقتصاد الذكي بشراكة مع سوناطراك وسونلغاز وإيني

وأوضح المكلف بالتسيير في الوكالة، محمد الشريف بوزيان أن تقديم هذه المنحة سيكون ساري المفعول حالما تنهي لجنة مكونة من خبراء وإطارات الوكالة وضع شروط الاستفادة.

وخلال تدخله بمناسبة ورشة “مخبر الاقتصاد الذكي” وهو هيئة ترافق حملة المشاريع في مجالات التكنولوجيا والابتكار وعدد من القطاعات التي أطلقتها “آناد” بالشراكة مع شركة “ألريم” التابعة لمجمع “ايميتال” وأشار بوزيان إلى أن “كل المشاريع التابعة لهذا المخبر ستستفيد من المنحة”.

وأضاف المسؤول أنه بعد سنة من إطلاق هذا المخبر سجلت العديد من العقبات التي يمكن أن تعترض حاملي المشاريع لا سيما تمويل النماذج الأولية أو الحصول على التجهيزات اللازمة بغية “اكتساب الخبرة وتكرار التجربة”.

وتضمن هذه الهيئة، حسب بوزيان “مرافقة خاصة ومكيفة” لحاملي المشاريع إضافة إلى فضاء مجهز بوسائل العمل التي توفرها، والتي وضعت تحت تصرفهم فرقها وتجهيزاتها وشبكة زبائنها لتسويق منتجاتهم.

وبغية تمكين الشباب الجزائريين المنحدرين من مختلف مناطق الوطن من الاستفادة من هذا المخبر، فإنه يتم حاليا تهيئة منشأة استقبال خاصة بهم.

وأضاف المسؤول في الوكالة أن الانضمام لهذا المخبر”مجاني”، موضحا أن التسجيل سيكون عبر منصة خاصة على موقع “ألريم” مفتوحة لكل المشاريع التي تقدم منتوجات تغنينا عن الاستيراد خاصة بالنسبة لحاملي المشاريع الذين لم يستفيدوا من دعم الوكالة.

وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس المدير العام لمؤسسة “ألريم” مختار طيان أن هذا المخبر يشكل “مساهمة متواضعة لمؤسسته لتشجيع الابتكار وخلق القيمة المضافة اللازمة لسد النقائص التي تعاني منها المؤسسات العمومية.

كما أعلن بوزيان عن إنشاء مخابر الاقتصاد الذكي، لاسيما في مجال المحروقات بالشراكة مع سوناطراك التي أبدت موافقتها ومجمع اتصالات الجزائر الذي أعطى موافقته على إنشاء مخبر الاقتصاد الذكي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، وآخر بالشراكة مع سونلغاز فضلا عن المخبر الخاص بالالكترونيك الذي ستكون المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية (إيني) شريكا له.