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“أناد” تعوض ديون 208 مؤسسة متعثرة بقيمة تفوق 26 مليار سنتيم

الشروق أونلاين
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“أناد” تعوض ديون 208 مؤسسة متعثرة بقيمة تفوق 26 مليار سنتيم

قبلت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (أناد) (أنساج سابقا) الثلاثاء، 208 ملفا يتعلق بتعويض ديون الشباب من ذوي المشاريع بما يفوق قيمة 26 مليار سنتيم.

وجاء في بيان للوكالة أن هذه الأخيرة قامت خلال جلسة العمل الـ18 بدراسة 529 ملف لمؤسسات متعثرة (من أصل 9099 مؤسسة) مقدم من طرف ممثلي بنوك ولاية تيبازة حيث تم قبول 208 ملف للتعويض بما يفوق 26 مليار سنتيم و ذلك في إطار دعم وتنمية المقاولاتية والتكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة من أجل تعويض ديونها بهدف إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة.

وحسب ذات المصدر فقد تم تأجيل 320 ملف كون المؤسسات لا تزال في حالة نشاط وذلك بهدف إعادة دراسة هذه الملفات وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف “اناد “عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

وتم في ذات الاطار، يضيف ذات المصدر، إعادة ملف واحد إلى البنوك لعدم استيفائه شروط التعويض.

وذكر نفس المصدر أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية التي تضم ممثلين عن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب من ذوي المشاريع برمجت كل أسبوع جلسات لدراسة ما لا يقل عن 500 ملف في كل جلسة.

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