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الجزائر

أناد تكشف عن جديد تمويل المشاريع المشتركة

الشروق أونلاين
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أناد تكشف عن جديد تمويل المشاريع المشتركة
ح.م

ستقوم الدولة بتمويل المشاريع المشتركة بقيمة مليار سنتيم للشريك الواحد، حسبما أكده المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية محمد شريف بوزيان.

وأوضح بوزيان أنه بإمكان أكثر من شخص  الاشتراك في مشروع واحد مما يسمح لكل واحد منهم الإستفادة من مبلغ يقدر بمليار سنتيم.

وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء يستفيد منه أيضا أصحاب المشاريع من العائلة الواحدة والأزواج وكذا الأصدقاء وهو ما يسمح بفتح مشاريع برأس مال كبير.

وعن جديد العملية، قال المتحدث ذاته أنه أصبح بامكان أصحاب المشاريع  الإستفادة من تمويل المنشأة التي يكون فيها النشاط، وفي هذا الصدد كشف بوزيان عن الإتفاق مع عدد من المجمعات العمومية.

إلغاء شرط استئجار المقر لحاملي المشاريع

وفي 4 جويلية 2022، كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم عن إلغاء شرط استئجار المقر لحاملي المشاريع.

وأوضح ضيافات في منشور عبر صفحته الرسمية أنه “في اطار الإصلاحات والتسهيلات التي وعدت بها حاملي المشاريع، يمكنكم بدء من الأسبوع القادم، الإكتفاء بعنوان الإقامة دون اللجوء إلى استئجار مقر لممارسة نشاطكم، وهذا إلى غاية استكمال اجراءات التمويل، من خلال استخراج استمارة سجل تجاري بعنوان إقامة حامل المشروع (سجل تجاري مؤقت).

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