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اقتصاد

أناد: فتح وكالات في الولايات الجديدة المستحدثة

الشروق أونلاين
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أناد: فتح وكالات في الولايات الجديدة المستحدثة

أصدرت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة قرارا بفتح وانشاء وكالات ولائية لدعم وتنمية المقاولاتية في الولايات العشر المستحدثة.

وجاء في بيان للوزارة أنه في اطار تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل تمويل حاملي المشاريع في كل الولايات وتلبية لطلبات مواطني الولايات الجديدة المستحدثة، تقرر انشاء وكالات ولائية لدعم وتنمية المقاولاتية في كل من تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، ان صالح، ان قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة .

كما أسدى الوزير تعليمات إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ”أناد” بتسريع وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة ، من أجال ضمان مباشرة الوكالات الولائية الجديدة لمهامها في أحسن الظروف.

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