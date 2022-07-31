“أناد” و”أنجام” جاهزتان لملفات المؤسسات خاصة

منصة رقمية لاستقبال التظلمات والاقتراحات

أكد أمين عمارة، المكلف بالإعلام لدى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، الأحد، أنّ وكالتي “أناد” و”أنجام” تعملان على التحضير لاستقبال ملفات العمال الراغبين في استحداث مؤسساتهم الخاصة .

وأوضح عمارة، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنّه بعد صدور القانون الأخير من الجريدة الرسمية، أعطى الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، تعليمات لوكالتي “أناد” و”أنجام” لاستقبال مشاريع العمال الجزائريين الذين سيستفيدون من عطلة استثنائية لمدة سنة لاستحداث مؤسساتهم .

من جهته، قال مدير دار المقاولاتية بجامعة الوادي، البروفسور عبد اللاوي مفيد، إنّ “إتاحة فرصة للعامل للاستفادة من عطلة استثنائية لمدة سنة لإنشاء مشروعه الخاص وفق القانون الجديد، سيشجع الفكر المقاولاتي ويرفع معدل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تراهن عليها الدولة لإنعاش الاقتصاد الوطني”.

وفي سياق متصل، أطلقت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية منصة رقمية داخلية لاستقبال تظلمات واقتراحات المستخدمين، حسبما أفاد به بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة.

وأوضح المصدر أنه “تم على مستوى المديرية العامة لوكالة أناد تطوير منصة رقمية داخلية، تسمح لكل المستخدمين برفع انشغالاتهم وتظلماتهم وكذا مقترحاتهم إلى مختلف مستويات المسؤولية (مديرية عامة، أمانة عامة، هيئات مركزية)، وهذا في ظل ضمان سرية معالجة البيانات”.

ويأتي ذلك “تنفيذا لتوجيهات الوزير المنتدب، نسيم ضيافات، وتطبيقا لتعليمات المدير العام بالنيابة، وفي إطار اضفاء الشفافية في معالجة مختلف مقترحات وتظلمات العمال”، يضيف البيان.