“أنا جاهز للعودة إلى المنتخب وإن حدث العكس فسأكون مناصرا”

جمال بلعمري: بلايلي يعشق الكرة وهدفنا التتويج بالبطولة هذا الموسم

أكد الدولي الجزائري جمال بلعمري جاهزيته للعودة إلى المنتخب الوطني في الوقت الراهن بعد استعادته لمستواه رفقة فريقه مولودية الجزائر، التي يطمح فيها للفوز باللقب، رفقة زميله يوسف بلايلي الذي اعتبره ظاهرة ويستحق التواجد في تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي خلال الكان المقبل”.

وتحدث جمال بلعمري للتلفزيون العمومي السبت، عن إمكانية تواجده في الكان المقبل، مؤكدا جاهزيته، حيث قال: “لو كنت متواجد في كأس إفريقيا رفقة الخضر سأعطي كل ما لدي من خبرة من أجال إفادة المنتخب الوطني، وفي حالة عدم الرجوع سأكون المناصر الأول”.

وأضاف: “لو تلعب بعض المباريات المقبلة في بلادنا سأذهب لمشاهدتها وسأشاهد المباريات في الملعب لأني أحب مباريات كرة القدم، ولطالما كنت مناصرا وفيا للخضر”.

“جمهور المولودية متعة ونحن نستمتع بالموسم الحالي”

ووجه مدافع العميد رسالة لبلماضي، حين قال: “سأبقى أعمل وبنية صادقة، في الوقت الراهن، أؤكد أني جاهز ولا أحد يتصور أني سأعود إلى المنتخب في وقت سابق، وعدت وحققت إنجازات”.

وعاد بلعمري للحديث عن المستويات التي يقدمها رائد ترتيب البطولة هذا الموسم مولودية الجزائر بالإضافة إلى فشل انتقاله إلى شبيبة القبائل، وصرح في هذا الشأن ” نحن راضون على المستويات التي نقدمها، والبطولة مازالت طويلة من أجل تحقيق الهدف، لكن نحن سعداء بهذه البداية المثالية لحد الآن”.

وأضاف: “سأكشف بعض الأمور، نفس الراتب الذي تفاوضت به في شبيبة القبائل هو الذي أناله في مولودية الجزائر، أحب فريق شبيبة القبائل لكن لم يكن هناك مكتوب في حمل القميص، أما بخصوص شباب قسنطينة فبولحبيب لم أتفاوض معه بتاتا، وتفاجأت من تصريحه اتجاهي الصائفة الماضية، حول مطالبي، لم أتكلم معه بتاتا”.

وعرج بطل إفريقيا 2019 عن علاقته ببلايلي ومحيط المولودية، وكذلك الضغط الذي يعيشونه لتحقيق اللقب، وقال “قبل كل شيء، أؤكد أننا لعبنا أمام أولمبي الشلف الفريق الصارم ولديهم استقرار فني بين اللاعبين، رأينا كيف فازوا أمام شباب بلوزداد، ووفاق سطيف، أولمبي الشلف يملك لاعبين شبان يحتاجون إلى مباريات أكبر، أما من جانبي أنا وبلايلي مسؤولية كبيرة على عاتقنا خاصة، نعرف أن المأمورية لن تكون سهلة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع، وخاصة رئيس الفريق حاج رجم الذي يقوم بعمل كبير، ويعتبر صديق بالنسبة لنا، لذلك نحن نستمتع هذا الموسم باللعب في مولودية الجزائر”.

وأردف بلعمري يقول: “بلايلي لاعب كبير جدا، إمكانياته لا يمكن لأحد أن يشكك فيها، أعرفه جيدا، فهو يحب كرة القدم كثيرا، ويعشق التحديات، ويوميا يتحدث معي عن رغبته في العودة إلى المنتخب، والأكيد أن جمال بلماضي يعرفه أفضل منا ويدرك الجودة التي يمتلكها، على حسب ظني فإنه سيعود إلى المنتخب في القريب العاجل”.

وعن مستوى البطولة، قال بلعمري: “أكيد أن المستوى في البطولة تحسن، خاصة في الملاعب الكبيرة، نملك مرافق رياضية وأتمنى أن تكون كل المباريات عرس كروي، مثلما شاهدناه في مباراتنا مع الساورة، أما بخصوص البطولة والتتويج بها فصاحب النفس الطويل، والتركيز ذهنيا، إلى جانب الاستقرار، والاسترجاع هو سيكون صاحب اللقب، لا يوجد فريق ضعيف في البطولة الموسم الحالي”.

يذكر، أن جمال بلعمري لم يغب عن تشكيلة العميد منذ الجولة الثالثة، حيث غاب عن الأولى والثانية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، ويقدم مباريات جيدة مع المولودية، أكدت بداية عودته إلى مستواه المعهود.