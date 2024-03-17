“أنا لاعب تنافسي وكنت أرغب دائما في العودة إلى المنتخب”

ياسين بن زية يبدي سعادته لدعوته من طرف بيتكوفيتش.. ويكشف:

أعرب ياسين بن زية، مهاجم نادي كارباخ الأذربيجاني عن سعادته بالعودة مجددا إلى صفوف المنتخب الوطني وبالدعوة التي تلقاها من طرف الناخب الوطني الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام منتخبي بوليفيا وجنوب أفريقيا.

وأكد ياسين بن زية، في تصريحات خص بها موقع “دي زاد فوت”، أنه كان دائما يرغب في العودة إلى المنتخب الوطني، قائلا: “لقد أردت دائمًا العودة إلى المنتخب الوطني، وقد وضعت لنفسي دائمًا هذا الهدف، خاصة منذ الحادث الذي تعرضت له”.

إلى ذلك أضاف الدولي الجزائري يقول: “عندما لم ألعب كثيرًا، كان من الطبيعي تمامًا ألّا يتم استدعائي إلى المنتخب، ولكن منذ اللحظة التي استعدت فيها مستواي، أعتقد أنني كنت أستحق أن يتم استدعائي، لقد كان لديَّ هذا الطموح دائمًا”.

في نفس السياق، اعتذر بن زية عن ما نشره قصة قصيرة “ستوري” في حسابه الشخصي “إنستغرام” التي كان انتقد فيها قرار المدرب الوطني السابق جمال بلماضي بعدم استدعائه ضمن القائمة المعنية بخوض كأس أمم أفريقيا 2024. وقال في هذا الخصوص: “سأغتنم هذه الفرصة للعودة للحديث عن الأمر الذي أثار الجدل حولي قبل كأس أمم أفريقيا، أود أن أعتذر، لأنني في الحقيقة قمت بمشاركة قصة “ستوري” أحد الأصدقاء”. مضيفا: “عندما تكون شخصية عامة، عليك أن تكون حذرًا بشأن ما تقوله، لذلك أريد أن أعتذر لأي شخص ربما أسأت إليه، سواء لاعبين أو مشجعين”.

في المقابل، جدد المهاجم الأنيق تحسره على عدم مشاركته في كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار مؤكدا: “من الواضح أن هناك خيبة أمل لأنني لاعب تنافسي، ولم أتخلَّ قط عن فكرة العودة للمنتخب الوطني، لقد كنت أرغب في تمثيل منتخب الجزائر خلال كأس أمم أفريقيا، ولكن هذا الأمر لم يحدث”.

وخاض بن زية 41 مباراة مع ناديه كارباخ هذا الموسم، واستطاع خلالها تسجيل 13 هدفًا وتقديم 10 تمريرات حاسمة في جميع البطولات.

يذكر، أن ياسين بن زية سيجدد العهد مع المنتخب الوطني بعد غيابه لأكثر من خمس سنوات، حيث تعود آخر مشاركة له مع الخضر إلى شهر نوفمبر 2018، في المباراة التي فاز بها المنتخب الوطني أمام منتخب توغو لحساب تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019. ومنذ تلك المباراة تخلى الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي عن ياسين بن زية وأخرجه من حساباته.