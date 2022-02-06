“أنا لست بقرة”.. فنانة شهيرة تثير الغضب بتصريحات عن الرضاعة الطبيعية

أثارت فنانة شهيرة غضب متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها حول رفض الرضاعة الطبيعية، خاصة بعدما شبهت من تعتمدها بالبقرة.

وقالت الفنانة المصرية بسمة، لدى ظهورها في برنامج ”الستات“ الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة عبر شاشة «النهار»، مساء الجمعة، إنها كانت ترفض الرضاعة، مضيفة: ”أنا مش بقرة ولا أمارس دور البقرة في حياة حد“.

وطالت بسمة العديد من الانتقادات، إذ علّقت إحدى مستخدمات يوتيوب، على تصريحات بسمة بالقول: ”ايه المرأة في الغرب تشجع على ارضاع رضيعها ونحن لدينا مهاترات تافهة بقرة ثور عجل. يعني الرضيع من مين ولا مين رح يجبها“.

ودافع نشطاء عن بسمة وقالوا بأنها أشارت إلى أن فكرتها تلك كانت قبل الزواج والإنجاب وأن الأمومة غيرت فيها الكثير.

وأضافت الممثلة المصرية أنها أرضعت طفلتها ”نادية“ طبيعيًّا لمدة عامين، وليس كل ساعتين أو أربع أو ست ساعات لكن وقتما كانت تريد، مؤكدة أنّ الأمومة غيَّرتها بشكل كبير، وأن ابنتها أصبحت تتحكم فيها بشكل كبير.

وتابعت ”كنت أرفض إن طفل ينام جنبي.. أنا بتقلب ونومي تقيل ومش عاوزة طفل ينام جنبي.. لما رجعت من المستشفى يوم الولادة كان سريرها جاهز ولو علشان تنام لوحدها.. كنت فاكرة إن الحياة هتمشي ده لكني اكتشفت إنه مش حقيقي“.

وأوضحت أنها تعرضت لاكتئاب بعد الولادة، وذكرت: ”في أول يومين بعد الولادة كانوا بيجروا ورايا يقولولي رضعي البنت علشان جعانة وأنا كنت رافضة“.

وقالت إنها أحبت طفلتها منذ اللحظة الأولى لكنّها لم تكن تعرف كيفية التحكم فيها، مشيرةً إلى أن العامل الحاسم في ارتباطها بطفلتها تمثل في قضائهما فترة طويلة معا.