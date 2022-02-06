“أنا لست بقرة”.. فنانة شهيرة تثير الغضب بتصريحات عن الرضاعة الطبيعية
أثارت فنانة شهيرة غضب متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها حول رفض الرضاعة الطبيعية، خاصة بعدما شبهت من تعتمدها بالبقرة.
وقالت الفنانة المصرية بسمة، لدى ظهورها في برنامج ”الستات“ الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة عبر شاشة «النهار»، مساء الجمعة، إنها كانت ترفض الرضاعة، مضيفة: ”أنا مش بقرة ولا أمارس دور البقرة في حياة حد“.
وطالت بسمة العديد من الانتقادات، إذ علّقت إحدى مستخدمات يوتيوب، على تصريحات بسمة بالقول: ”ايه المرأة في الغرب تشجع على ارضاع رضيعها ونحن لدينا مهاترات تافهة بقرة ثور عجل. يعني الرضيع من مين ولا مين رح يجبها“.
بسمه اللى كانت مراة عمرو حمزاوى تقول عن الرضاعه “انا مش بقره ولا امارس دور البقره فى حياة حد”
اقسم بالله هذا اسوء كلام سمعته عن اعظم وظيفه كرم الله بها المرأه …
وإن كانت متأكده انها ليست بقره فنحن اصبحنا على يقين الأن انها حشره
— احلام2 (@AHLAAM___2020) February 5, 2022
ودافع نشطاء عن بسمة وقالوا بأنها أشارت إلى أن فكرتها تلك كانت قبل الزواج والإنجاب وأن الأمومة غيرت فيها الكثير.
قمة قلة الادب و الانحطاط اللي بتمثله الصحافة و السوشيال ميديا مش فاهمة يستفيدوا ايه لما يغيروا في الكلام و يشوهوا صورة واحدة مقالتش اي حاجه غلط
هي قالت بالنص “انا قبل الجواز كنت بقول مش هرضع انا مش بقرة بس بعد ما خلفت رضعت بنتي سنتين كاملين و كل ما تحتاج مش كل ساعتين تلاتة” https://t.co/DOvByucKKg
— أسّيل🌵 (@AseelAbhar) February 5, 2022
الفنانة بسمة المصرية : مقولتي الشهيرة “انا مش بقرة ” كانت قبل الزواج وافكاري تغيرت pic.twitter.com/F95SRcDM58
— 🇮🇶 𒄭𒀜𒅕 حَيُدُرٌهُ🇮🇶 (@h2o2z) February 6, 2022
وأضافت الممثلة المصرية أنها أرضعت طفلتها ”نادية“ طبيعيًّا لمدة عامين، وليس كل ساعتين أو أربع أو ست ساعات لكن وقتما كانت تريد، مؤكدة أنّ الأمومة غيَّرتها بشكل كبير، وأن ابنتها أصبحت تتحكم فيها بشكل كبير.
نجمتنا بسمة
✔💬 قبل الزواج و الخلفة كنت بقولهم انا مش هرضع لأني مش بقرة..!
انا مش همارس دور البقرة في حياة حد …!
لكن لما خلقت رضعت بنتي سنتين طبيعي
و مش كل 3 أو 6 ساعات لا
كل ما نادية بنتي كانت بتبقى عايزه ترضع pic.twitter.com/DDrSN3M7pg
— 234k 𝐬𝐭🅰️𝐫𝐬☆🎥النجمات (@karimah119) February 5, 2022
وتابعت ”كنت أرفض إن طفل ينام جنبي.. أنا بتقلب ونومي تقيل ومش عاوزة طفل ينام جنبي.. لما رجعت من المستشفى يوم الولادة كان سريرها جاهز ولو علشان تنام لوحدها.. كنت فاكرة إن الحياة هتمشي ده لكني اكتشفت إنه مش حقيقي“.
وأوضحت أنها تعرضت لاكتئاب بعد الولادة، وذكرت: ”في أول يومين بعد الولادة كانوا بيجروا ورايا يقولولي رضعي البنت علشان جعانة وأنا كنت رافضة“.
وقالت إنها أحبت طفلتها منذ اللحظة الأولى لكنّها لم تكن تعرف كيفية التحكم فيها، مشيرةً إلى أن العامل الحاسم في ارتباطها بطفلتها تمثل في قضائهما فترة طويلة معا.