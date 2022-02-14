أنا متفاجئ.. علمت بتنحيتي من وسائل الإعلام

بعد إقالته من المديرية الفنية.. عامر شفيق:

أكد المدير الفني الوطني السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عامر شفيق، أنه “متفاجئ ومستاء” بخصوص الطريقة التي أقيل بها من على رأس المديرية الفنية الهيئة الفيدرالية، مشيرا إلى أنه سيغادر ببال مرتاح بالنظر إلى العمل الذي أنجزه.

وفي تصريح لـ “وأج”، قال شفيق: “أنا مندهش من هذا القرار. أتأسف للطريقة التي بلغني بها خبر تنحيتي من خلال وسائل الإعلام، في حين أن الوضع المثالي هو الجلوس حول الطاولة مع المسؤولين…”.

وقرّر المكتب الفيدرالي لـ”الفاف”، برئاسة عمارة شرف الدين، إنهاء مهام المدير الفني الوطني، عامر شفيق ونائبه عبد الكريم بن عودة. وفي انتظار تنصيب مدير فني جديد أعلنت الاتحادية عن تعيين توفيق قريشي مديرا فينيا بالنيابة، وهو الذي يشغل حاليا منصب مدير التكوين بالاتحادية.

وأوضح عامر شفيق قائلا: “اليوم تأكدت إقالتي رسميًا عبر الموقع الرسمي للاتحادية. أغادر وأنا أشعر بالاعتزاز جراء العمل الذي قمت به، لقد فعلت كل

شيء لتقديم الإضافة لكرة القدم الوطنية، بالرغم من اشتغالي في ظروف صعبة للغاية بسبب جائحة كورونا، التي تسببت في إلغاء عديد الدورات والتربصات”.

لقد أعددت برنامجا حتى عام 2023 ولكن للأسف تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. واختتم التقني حديثه: “أتمنى أن يقوم خليفتي بعمل أفضل. أتمنى التوفيق لمنتخباتنا الوطنية المختلفة بما في ذلك الفريق الأول الذي سيلعب في مارس المقبل ضد الكاميرون الدور الحاسم المؤهل لتصفيات كأس العالم 2022”. وفي هذا الصدد قرّرت الاتحادية فتح باب الترشح لشغل منصب المدير الفني، والموعد النهائي لتقديم الطلب هو 28 فبراير 2022″، ناهيك على تعيين عبد الكريم بيرة (59 سنة) في منصب مدير للمنتخبات الوطنية.