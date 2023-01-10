“أنا محظوظ لأنني دربت بن ناصر”

مدرب نادي ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي

أشاد ستيفانو بيولي مدرب نادي،اسي ميلان الإيطالي، بلاعبه الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر بعد المستويات القوية التي يقدمها من جولة لأخرى في البطولة الإيطالية أو في رابطة الأبطال.

وقال بيولي في تصريح صحفي نقله موقع “ميلان نيوز”: “أنا أفتخر بتدريب النجم الجزائري… إنه لاعب قوي ومميز”. وبخصوص الانسجام الكبير لبن ناصر مع زميله ساندر تونالي قال بيولي: “بن ناصر وتونالي يكملان بعضهما البعض بشكل جيد (…) إنهما يوسعان معرفتهما وخبرتهما، فمن المهم بما كان أن تثق وتتكامل مع شريكك في اللعب، وأن تعرف خصائصه في مثل هذا المجال”.

وجاء هذا الاعتراف من الرجل الأول على رأس العارضة الفنية للميلان في وقت يواصل فيه بن ناصر تقديم مستويات كبيرة مع ميلان منذ بداية الموسم الجاري، ما دفع بعدد من لاعبي الميلان السابقين وعشاق اللونين الأحمر والأسود بوصف نجم “الخضر” بالأفضل في الفريق.

وكانت تقارير إعلامية متخصصة قد أعلنت على موافقة الدولي الجزائري على تمديد عقده مع نادي ميلان الإيطالي لغاية 2027. وأشار ذات المصدر إلى أن إدارة ميلان نجحت في التوصل لاتفاق كامل مع إسماعيل بن ناصر بشأن تجديد العقد، موضحة أن “العقد الجديد بين إدارة نادي ميلان الإيطالي والجزائري إسماعيل بن ناصر سيمتد حتى جوان 2027، على أن يتم التوقيع الرسمي على هذا العقد في الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف ذات المصدر أن ” النادي الإيطالي اقترح عقدا جديدا يتقاضى خلال بن ناصر مبلغ 4 ملايين يورو سنويا إلى غاية سنة 2027، بينما الشرط الجزائي في العقد سيكون بقيمة 50 مليون يورو” وفي حال ترسيم، عملية تمديد عقد متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري إسماعيل بن ناصر، يكون مسؤولو نادي ميلان قد نجحوا في قطع الطريق نهائيا أمام أكبر الأندية الأوروبية التي كانت ترغب في التعاقد مع اليساري الجزائري الذي ينتهي عقده الحالي مع الميلان في جوان 2024.