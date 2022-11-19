أنباء عن إصابة بن زيمة وغيابه عن المونديال

تلقّى منتخب فرنسا بطل العالم سهرة السبت ضربة موجعة جدّا، بعد إصابة النّجم وصاحب “الكرة الذهبية” 2022 كريم بن زيمة.

وعاد بن زيمة إلى أجواء التدريبات مساء السبت، بعد غياب يمتدّ إلى الرّابع من نوفمبر الحالي، بِداعي إصابة عضلية. قبل أن يسقط في الفخّ نفسه.

وغادر بن زيمة الحصّة التدريبية لِمنتخب فرنسا مساء السبت، وهو يشكو إصابة على مستوى عضلات الفخذ.

واستنادا إلى صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن بن زيمة سيغيب عن كأس العالم، التي تنطلق بِقطر مساء هذا الأحد.

وما زال اتحاد الكرة الفرنسي لِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم يُصدر أيّ بيان بِشأن إصابة بن زيمة، ومشاركته في المونديال القطري من عدمه.

وإذا تأكّد غياب كريم بن زيمة، فإن الناخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان سيُعاني الأمرَّين في رحلة الدّفاع عن اللّقب العالمي، ذلك أنه سيفتقد أيضا لِخدمات 4 لاعبين آخرين (5 في المجموع)، أبرزهم النّجمَين ومُتوسّطَي الميدان نغولي كانتي وبول بوغبا، بِداعي إصابة تعرّضوا لها مُؤخّرا.

شبح “زيزو 2002”

يشكو مهاجم منتخب فرنسا كريم بن زيمة إصابة، قبل ثلاثة أيّام عن انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 بِقطر.

ويُعاني بن زيمة إصابة عضلية، أبعدته عن المنافسات الرّسمية منذ الـ 4 من نوفمبر الحالي. وهي الرّابعة له في الموسم الجاري.

واكتفى كريم بن زيمة مساء الخميس، بِإجراء حصّة مرانية على انفراد، بعيدا عن زملائه في منتخب فرنسا.

وقدّر طبيب منتخب “الديكة” تاريخ عودة بن زيمة إلى التدريبات الجماعية، بِتاريخ السبت أو الأحد المُقبلَين.

وتبقى الشكوك تحوم حول مشاركة بن زيمة مع منتخب “الزّرق” ضد أستراليا، سهرة الثلاثاء المُقبل، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمونديال قطر. استنادا إلى تقرير صحفي نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الخميس.

وسبق لِكريم بن زيمة – صاحب الكرة الذهبية 2022، والبالغ من العمر 34 سنة – خوض منافسة كأس العالم مع منتخب فرنسا مرّة واحدة، وكان ذلك في نسخة البرازيل 2014. وحينها سجّل ثلاثة أهداف، وساهم في بلوغ فريق “الديكة” محطّة ربع النهائي.

وتُشبه الوضعية الحالية لِكريم بن زيمة ما تعرّض له الأسطورة زين الدين زيدان عشية مونديال 2002. حيث تعرّض لِإصابة في الرّكبة خلال مباراة ودّية جمعت فرنسا بِكوريا الجنوبية، أيّاما قلائل قبيل انطلاق فعّاليات كأس العالم. فغاب “زيزو” عن مقابلتَي منتخب “الديكة” في الجولتَين الأولى والثانية من دور المجموعات، ولمّا عاد إلى المنافسة في الجولة الثالثة والأخيرة، وجد الأمور قد ساءت وفرص التأهّل للدور ثمن النهائي تقلّصت بِنسبة كبيرة، فقدّم عروضا باهتة أمام الدانمارك، وخسرت فرنسا بِثنائية نظيفة وخرجت مُبكّرا من السباق، وهي التي جاءت إلى المونديال في ثوب البطل، مثلما هو الشّأن في نسخة 2022.