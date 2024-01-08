أنباء عن ارتباط شيرين عبد الوهاب بطبيب نساء يقلب الشبكات.. ما القصة؟

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن ارتباط الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بطبيب نساء وتوليد، بعد فترة قصيرة من إعلان طلاقها.

وتداول نشطاء مئات المنشورات التي تقول إن شيرين لم تضيع وقتها هذه المرة في النحيب على حسام حبيب ودخلت على جناح السرعة في علاقة جديدة مع طبيب كان خطيب الفنانة ميرهان حسين.

وبحسب ما تم تداوله عبر الشبكات والمواقع التي تهتم بأخبار الفن والمشاهير فقد ارتبطت شيرين بالدكتور المصري تامر سليم، الذي كان من المقرر أن يتزوج بميرهان شهر فيفري المقبل بعد فترة خطوبة دامت ثمانية أشهر.

وزعمت عديد المنشورات أن الدكتور ألغى زفافه بعد تعرفه على شيرين، لكن الأخيرة لم تعلق على الأخبار المتداولة بشأنها، حيث اختارت التزام الصمت، فيما قالت تقارير إخبارية إن ميرهان شاركت على إثر ذلك بالآية القرآنية: ” وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”.

هذا ما فعلته نجوى كرم بعد طلاق شيرين عبد الوهاب!

ومنذ أيام كشفت تقارير إخبارية أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم هنأت زميلتها في المجال، المصرية شيرين عبد الوهاب بمناسبة طلاقها، فيما قال آخرون أن التهنئة كانت بسبب ارتباطها بالطبيب.

وبحسب ما أورد موقع العربية نت فقد احتفلت شيرين مع محبيها برأس السنة الجديدة في مدينة دبي، حيث أطلت بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد أيام من انفصالها عن زوجها الفنان، حسام حبيب.

وفي كواليس الحفل الغنائي باركت المطربة اللبنانية نجوى كرم لصاحبة “آه ياليل” قائلة “ألف ألف ألف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شيء” في إشارة يبدو إلى خبر طلاق شيرين.

وانهالت التعليقات الساخرة من ذكاء “شمس الغنية” وتلميحها عن خبر طلاق شيرين، مؤكدين أن نجوى كرم تدعم زميلتها المصرية في قرار الطلاق، الذي جاء بعد خلافات وفضائح مع زوجها السابق شغلت الرأي العام المصري.

وكتبت إحداهن “قصدها ألف مبروك ع الفكة من حسام”.

وفي ديسمبر الماضي انفصلت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن زوجها المطرب حسام حبيب، في هدوء تام عكس المرة السابقة التي تصدرت الترندات بخبر حلق شعرها وانهيارها واحتجازها في مستشفى للإدمان.

وأعلن خبر الطلاق الثاني للفنانة شيرين من زوجها حبيب، الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” الذي يعرض عبر شاشة “MBC مصر” ، حيث نقل رسالتها لجمهورها التي أكدت من خلالها أن الأمر تم في هدوء وبشكل حضاري.

وجاء الطلاق بعد سلسلة من الشائعات حول وجود خلافات بينهما، ومرور حياتهما بعاصفة من الأزمات، لكن الثنائي اختارا هذه المرة الانفصال بشكل مختلف عن المرة الأولى، التي تخللتها مشكلات كثيرة.

وارتبط الثنائي ببعضهما في العام 2018 في حفل لم يحضره سوى الأهل والأصدقاء المقربين، لكنهما انفصلا في ديسمبر 2021، وسط أزمة كبرى في ذلك التوقيت، أدخلت الفنانة في حالة نفسية صعبة للغاية.

وبرغم الفضائح التي أعقبت الطلاق الأول وتبادل التهم والشتائم بين الطرفين إلا أنها عادا لبعضهما البعض على أساس بدء صفحة جديدة لكن يبدو أنهما لم يستطيعا ترميم العلاقة المتصدعة لينتهي الأمر بالطلاق الثاني لهما.