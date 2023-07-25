أنباء عن تحطم أسنان دنيا بطمة.. هل حلت عليها لعنة الأمير عبد القادر؟

أثارت المغنية المغربية دنيا بطمة جدلا واسعا بإعلان اعتزالها السوشيال ميديا بشكل مفاجئ، تزامنًا مع إلغاء حفلها الغنائي في مهرجان “تيفلت”.

ونشرت بطمة عبر خاصية “الستوري” على “إنستغرام” تدوينة قالت فيها: “حبايبي سأغيب عنكم فترة.. أحتاج للراحة قليلًا.. أحبكم جميعًا”.

وبالرغم من أن المغنية المغربية لم تكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار وبررت اعتزالها بحاجتها للراحة إلا أن صحفا مختصة بأخبار المشاهير أكدت تعرضها للضرب المبرح الذي أودى لتحطم أسنانها.

أحدثت دنيا بطمة جدل كبير انها ستغيب عن ميديا وألغت حفلة من المفترض ان تحييها وكتبت في منشور لها حبايبي سأغيب عنكم فترةأحتاج للراحة قليلًا أحبكم جميعًا

بعض الصحف بالمغرب تؤكد أنها تعرضت للضرب وفقد أسنانها خرجت بطمه عبر انستجرام تكذب الخبر وانها اشاعه وأنها بحالة جيدة pic.twitter.com/h2fUPaDk4i — لاا استقبل خاص (@Sarah6952989693) July 25, 2023

وقال نشطاء عبر الشبكات إن لعنة الأمير عبد القادر الذي أساءت إليه مؤخرا حلت عليها، لتسارع بالقول إن ما تم تداوله مجرد شائعات وأنها تستمتع رفقة ابنتيها في مدينة الملاهي.

وطالب ناشرو الخبر من بطمة أن تخرج في بث مباشر بالقول: “لن ننزل إلى مستواك ونعايروك بأسلوبك.. نتحداك تباني للمغاربة بوجهك لايف.. أما لي عطاك كروشي وهرس ليك اسنانك ماغاديش نكشفو هويتو دابا.. انتظري الصدمة”.

وربط البعض شائعة تعرّض بطمة للضرب بإلغاء حفلها في مهرجان “تيفلت” بشكل مفاجئ، رغم إيضاحها أن سبب تغيبها يعود لتعرض سيارتها لعطل مفاجئ، حيث قالت في منشور لها: “جمهوري العزيز في مدينة تيفلت، تعذر عليَّ الوصول في الوقت المناسب للمهرجان بسبب عطل مفاجئ في سيارتي وأنا في الطريق”.

واعتذرت قائلة: “نعتذر منكم ومن منظمي التظاهرة، ونلتقي في فرصة ثانية”.

وكانت بطمة قد أثارت الجدل في الآونة الأخيرة بنشرها عبر قناتها على يوتيوب كوفر أغنية “خربوشة” الذي يحوي صورة للأمير عبد القادر مع كلمات تندرج ضمن الأغنية توحي بالإساءة إليه.

وتفاجأ جمهور المغنية المغربية بحذف الكوفر أياما قليلة بعد نشره بالرغم من المشاهدات الكبيرة التي حققها، حيث احتل المركز الخامس ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصة الرقمية.

وأكد نشطاء أن الجزائريين هم من كانوا وراء حملة التبليغ لحذف الفيديو بسبب الإساءة لأحد رموز الدولة الجزائرية وأيضا بسبب الإصرار على سرقة التراث الجزائري المتمثل في خيط الروح على جبين بطمة.

برّر الإعلام المغربي إدراج صورة الأمير عبد القادر في أغنية “خربوشة” بالقول أن الفنانة دنيا بطمة خلطت بينه وبين “القايد” الشهير عيسى بن عمر.