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أنباء عن خطوبة شيرين عبد الوهاب من رجل أعمال.. وهذا تعليق طليقها حسام حبيب!

جواهر الشروق
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أنباء عن خطوبة شيرين عبد الوهاب من رجل أعمال.. وهذا تعليق طليقها حسام حبيب!

تداولت تقارير إخبارية أنباء عن خطوبة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من رجل أعمال بعد أشهر قليلة من انفصالها عن الفنان حسام حبيب.

ولم تعلن الفنانة المثيرة للجدل عن خطبتها بشكل رسمي، لكن طليقها أكد ذلك في تصريحات نقلتها مواقع إخبارية فنية.

وقال حبيب لموقع “ET” بالعربي موجها حديثه للمطربة المصرية: “ألف ألف مبروك، وأتمنى لك أحلى حاجة (شيء) في الدنيا، وسعادة.. أنا بجد (فعلا) سعيد، عشان (بسبب) العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي (هذه التي) تدوم”.

ولفت حبيب إلى مفاجأة سيقدمها، موضحا أنه قرر عمل أغنية خاصة لعبد الوهاب وخطيبها في ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، واصفا خطيبها بأنه “رجل محترم جدا جدا”.

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