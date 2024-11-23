أنباء عن عملية اغتيال قيادي بارز بحزب الله في بيروت  

قالت وسائل إعلام عبرية إن المستهدف في الغارة التي ضربت فجر السبت، مبنى في منطقة البسطة وسط بيروت قيادي بارز في حزب الله اللبناني.

وأفادت هيئة البث العبرية أن المستهدف في غارة بيروت فجر السبت هو القيادي البارز ومسؤول العمليات محمد حيدر.

كما أشارت وسائل إعلام عربية إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بغاراتها العنيفة العقل الأمني الاستراتيجي لحزب الله القيادي محمد حيدر، دون أن يعرف مصيره حتى الآن.

وأضافت أن حيدر الملقب بـ”أبو علي حيدر”، هو سياسي لبناني كان نائباً بمجلس النواب بين عامي 2005 و2009، ويعتبر أحد أهم الشخصيات التي بنت الأجهزة الأمنية لحزب الله، متسلّماً غرفة العمليات العسكرية.

وعقب الضربة الصهيونية تم تداول أنباء، بأن الغارة على منطقة البسطة في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر اليوم السبت، ربما استهدفت الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أو القيادي في الحزب، طلال حمية.

وفيما قال موقع “الحرة” الأمريكي نقلا عن مراسله، في بيروت أنه “لا معلومات مؤكدة بعد بشأن مقتل قاسم أو حمية”.

واستهدفت ضربة جوية صهيونية مبنى سكنيا في قلب بيروت بـ”خمسة صواريخ” ودمرته بالكامل وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، السبت.

وأوردت الوكالة الرسمية أن العاصمة اللبنانية “استفاقت على مجزرة مروعة، حيث دمر طيران العدو الصهيوني بالكامل مبنى سكنيا مؤلفا من ثماني طبقات بخمسة صواريخ في شارع المأمون بمنطقة البسطة”، مشيرة إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.