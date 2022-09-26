أنباء عن فسخ بلايلي لِعقده مع نادي براست

تردّد سهرة الإثنين أن اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي فسخ عقده مع نادي براست الفرنسي.

وكان متوسط الميدان الهجومي بلايلي (30 سنة) قد انضمّ إلى نادي براست الفرنسي، بِصيغة الإعارة لِمدّة 6 أشهر في جانفي المُنصرم، قبل أن يُمدّده في الصيف الماضي إلى غاية الـ 30 من جوان 2023.

وساءت العلاقة بين التقني ميشال دير زاكاريان مدرب فريق براست وبلايلي في الأيّام القليلة الماضية، وهو ما أجبر إدارة النادي على عقد اجتماع مع لاعبها الدولي الجزائري، الذي أبدى رغبته في الرّحيل. كما ذكرته عدّة تقارير صحفية فرنسية سهرة الإثنين.

واستدلّت الصحافة الفرنسية بِغضب بلايلي من مدربه دير زاكاريان، وذهابه إلى غرف حفظ الملابس عوضا عن دكّة البدلاء، بعد استبداله في إحدى مقابلات البطولة داخل القواعد لِفريقه براست. وتوقّعت أن يعود ابن وهران إلى البطولة القطرية.

ولم تُصدر إدارة نادي براست الفرنسي لِحدّ كتابة هذه الأسطر أيّ قرار، يُؤكّد أو ينفي مزاعم فسخ العقد الذي يربطها بِاللاعب يوسف بلايلي.