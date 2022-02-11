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أنتربول: الجزائر أوقفت 40 مطلوبا عام 2021

الشروق أونلاين
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أنتربول: الجزائر أوقفت 40 مطلوبا عام 2021

كشف المفتش العام لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، المراقب العام للشرطة أرزقي حاج سعيد، عن توقيف 40 شخصا مبحوثا عنه بناء على مذكرات توقيف دولية، تم خلال السنة الفارطة.

وفي ندوة صحفية خصصت، الخميس، لعرض الحصيلة السنوية لنشاطات المصالح العملياتية للأمن الوطن، تطرق المراقب العام للشرطة إلى نشاطات المكتب الوطني المركزي لأنتربول الجزائر، حيث أفاد بأن سنة 2021 عرفت توقيف أربعين مبحوثا عنه بمقتضى مذكرات توقيف دولية.

كما تمكنت ذات المصالح من استرجاع 229 مركبة كانت هي الأخرى محل بحث من طرف منظمة الأنتربول.

وفي ذات الصدد، رصد المكتب الوطني المركزي لأنتربول الجزائر، خلال الفترة المذكورة، 50 وثيقة سفر تعرضت للسرقة أو الضياع.

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