أنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع الجزائري ريان آيت نوري

وضع نادي أنتر ميلان الإيطالي الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، المحترف في صفوف نادي ولفرهامبتون الأنجليزي، ضمن قائمة أبرز اللاعبين الذين يسعى للتعاقد معهم خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وحسب ما أكدته تقارير إعلامية إيطالية أمس، فإن الأنتر يراقب المدافع الجزائري، تحسبا لضمه جانفي المقبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهذا من أجل تحصين الجهة اليسرى لدفاعه، بعد ما عجز المدافع الألماني روبين جوسينس عن فرض نفسه في تشكيلة المدرب سيموني انزاغي.

وتمكن آيت نوري، المرشح لتدعيم صفوف المنتخب الوطني بداية من شهر مارس القادم، بعد تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية، من التألق والبروز في البطولة الأنجليزية مع نادي ولفر هامبتون، ليصبح من بين المدافعين المطلوبين من طرف عديد الأندية الأوروبية.

وكشف موقع “بلاستينغ نيوز” الإيطالي بأن إدارة “النيراتزوري” ترغب في الاستفادة من آيت نوري عن طريق عقد صفقة تبادلية ما بين اللاعب الجزائري ومدافعه الألماني روبين جوسينس، ولكن إدارة ولفر هامبتون قد ترفض هذا المقترح اعتبارا أنها لا تبحث عن مقايضة وإنما إبرام صفقة تحويل تستفيد بموجبها من مبلغ لا يقل عن 20 مليون يورو، علما وأن عقد ريان آيت نوري مع ناديه الإنجليزي ينتهي صيف 2022.

في سياق متصل، ما يزال النجم الجزائري لنادي بوريسيا مونشغلادباخ الألماني، رامي بن سبعيني مرشح بقوة للانتقال إلى “الكالتشيو” الإيطالي خلال الموسم القادم، حيث تبقى عديد التقارير تربطه بالعملاق الإيطالي يوفنتوس.

من جهة أخرى، كشفت مصادر إعلامية إيطالية أمس، أن نادي تشيلسي الأنجليزي بصدد تقديم عرض كبير إلى نادي ميلان للاستفادة من متوسط ميدان الخضر اسماعيل بن ناصر.

وحسب ذات المصادر، فإن العملاق اللندني رصد مبلغ 40 مليون يورو من أجل إقناع إدارة الميلان بتسريح نجمها الجزائري اسماعيل بن ناصر خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ويراهن تشيلسي على نجم الخضر من أجل تغطية الفراغ الرهيب الذي تركه الدولي الفرنسي نغولو كانتي المصاب في وسط الميدان، في وقت ما يزال مدرب الميلان ستيفانو بيولي يرغب في الحفاظ على بن ناصر بالنظر لقيمته في الفريق، حيث تبقى إدارة النادي تسعى وراء إقناعه بالبقاء، يحدث هذا تزامنا مع القرار الأخير الذي اتخذه “محارب الصحراء” بتغيير وكيل أعماله والانضمام إلى إنزو رايولا.