أنتشيلوتي مدربا جديدا قديما للريال

أعلنت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني مساء الثلاثاء، عن انتداب التقني الإيطالي كارلو أنتشيلوتي لِتدريب فريقها الكروي.

وسيخلف أنتشيلوتي المدرب زين الدين زيدان، الذي انتهت مهمّته في الأيّام القليلة الماضية، بعد اتّفاق بينه وبين مسؤولي الريال.

وقالت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في بيان لها، إن المدرب أنتشيلوتي أمضى عقدا مدّته ثلاثة مواسم، المُرادفة حتى صيف 2024.

وسبق للتقني كارلو أنتشيلوتي (61 سنة) أن درب فريق ريال مدريد ما بين 2013 و2015، وحينها قاد “الميرنغي” إلى إحراز كأس رابطة أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس إسبانيا والكأس الأوروبية الممتازة.

وكان نادي إيفرتون الإنجليزي آخر فريق دربه كارلو أنتشيلوتي، وذلك منذ ديسمبر 2019 وإلى غاية انتهاء الموسم الحالي.