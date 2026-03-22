“أنت المسؤول عن كل هذا الموت”.. مستوطنة تهاجم وزيرا صهيونيا   

“أنت المسؤول عن كل هذا الموت”.. مستوطنة تهاجم وزيرا صهيونيا   

هاجمت مستوطنة صهيونية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أثناء تفقده موقع سقوط صاروخ إيراني في مدينة عراد جنوبي الأراضي المحتلة.

وأوضحت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي أن المرأة صرخت في وجه بن غفير قائلة: “أنت نازي.. أنت المسؤول عن كل هذا الموت”.

ومساء السبت، تعرضت مستوطنة عراد لهجوم صاروخي إيراني أسفر عن إصابة 118 شخصا، وفق هيئة الإسعاف العبرية.

وفي مقطع فيديو بثه ناشطون صهاينة ظهرت إحدى المستوطنات وهي تصرخ في وجه بن غفير: “أنت يهودي نازي. أنت المسؤول عن كل هذا الموت”.

وأضافت: “أنت لا تزرع سوى الموت.. ليس لديك ما تفعله هنا، اخرج من مدينتي”.

وكان بن غفير يتفقد في وقت متأخر من مساء السبت موقع سقوط صواريخ من إيران في عراد وديمونا (جنوب) والتي خلفت دمارا شديدا.

وبحسب هيئة البث الرسمية، تمكن الصاروخ من تدمير حيّ كامل في عراد وإصابة مئات المستوطنين عدد منهم في حالة حرجة.

مقالات ذات صلة
انهيار مبنى في “ديمونا” جراء ضربة مباشرة بصاروخ إيراني (فيديو)

انهيار مبنى في “ديمونا” جراء ضربة مباشرة بصاروخ إيراني (فيديو)

زعيم اليسار الفرنسي يعلن دعمه لإيران.. شاهد ماذا قال!

زعيم اليسار الفرنسي يعلن دعمه لإيران.. شاهد ماذا قال!

لجنة الأهلة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر 1447ه في الجزائر

لجنة الأهلة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر 1447ه في الجزائر

“لم نستهدف تركيا وسلطنة عمان”.. خامنئي يفضح الصهاينة

“لم نستهدف تركيا وسلطنة عمان”.. خامنئي يفضح الصهاينة

وزير الدفاع الصهيوني يُهدد سوريا

وزير الدفاع الصهيوني يُهدد سوريا

إصابة منشأة قريبة من محطة “بوشهر” النووية في إيران

إصابة منشأة قريبة من محطة “بوشهر” النووية في إيران

