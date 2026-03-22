“أنت المسؤول عن كل هذا الموت”.. مستوطنة تهاجم وزيرا صهيونيا   

هاجمت مستوطنة صهيونية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أثناء تفقده موقع سقوط صاروخ إيراني في مدينة عراد جنوبي الأراضي المحتلة.

وأوضحت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي أن المرأة صرخت في وجه بن غفير قائلة: “أنت نازي.. أنت المسؤول عن كل هذا الموت”.

ومساء السبت، تعرضت مستوطنة عراد لهجوم صاروخي إيراني أسفر عن إصابة 118 شخصا، وفق هيئة الإسعاف العبرية.

وفي مقطع فيديو بثه ناشطون صهاينة ظهرت إحدى المستوطنات وهي تصرخ في وجه بن غفير: “أنت يهودي نازي. أنت المسؤول عن كل هذا الموت”.

وأضافت: “أنت لا تزرع سوى الموت.. ليس لديك ما تفعله هنا، اخرج من مدينتي”.

وكان بن غفير يتفقد في وقت متأخر من مساء السبت موقع سقوط صواريخ من إيران في عراد وديمونا (جنوب) والتي خلفت دمارا شديدا.

وبحسب هيئة البث الرسمية، تمكن الصاروخ من تدمير حيّ كامل في عراد وإصابة مئات المستوطنين عدد منهم في حالة حرجة.