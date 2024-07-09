أنت ما تأكلينه.. تعرفي على 17 قاعدة ذهبية للجمال الطبيعي

إذا كنت تستيقظين كل صباح لتري نسخة متعبة ومهترئة من نفسك في المرآة، فقد آن الأوان أن تطبقي قواعد ذهبية للجمال الطبيعي نصحت بها خبيرات في التجميل.

ما هي الأشياء التي تدمر الجمال؟

– قلة النوميمكن أن تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء والبشرة الباهتة والشيخوخة المبكرة،لذلكيجب الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

– التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة دون حماية يمكن أن يسبب التجاعيد والبقع الشمسية وتلف الجلد.

– يؤثر عدم شرب كمية كافية من الماء على ترطيب البشرة، مما يؤدي إلى جفافها وظهور البشرة الباهتة.

– استهلاك الأطعمة المصنعة، والسكر الزائد، والدهون غير الصحية يمكن أن يؤثر على صحة الجلد وتجعله يترهل.

-النوم بالمكياج يسد المسام ويساهم في ظهور البثور.

– يؤثر التوتر المزمن على صحة الجلد، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب، والالتهابات، والشيخوخة المبكرة، بحسب موقع byrdie.

كيف تحافظين على الجمال الطبيعي؟

الحفاظ على رطوبة الجسم

ابدئي يومك بشرب كوب من الماء الدافئ، ويمكنك إضافة القليل من العسل أو عصير الليمون لبدء عملية التمثيل الغذائي لديك.

ومع تناول الماء بانتظام طوال اليوم، يطرد الجسم السموم المتراكمة،وإذا لم يتم طردها، فإنها تظهر في أماكن أخرى مثل الجلد والوجه.

أنت ما تأكلينه

من الضرورياختيار الأطعمة المناسبة لصحتك العقلية والجسدية، مثل الفواكه الطازجة والخضروات الورقية الخضراء، وتأكدي من أن نظامك الغذائي يحتوي على الكميات اللازمة من البروتينات والفيتامينات.

كما أن الأطعمة الغنية بالزنك والكبريت تحافظ على بشرة ناعمة وسلسة، مثل البيض واليقطين،والبروكلي والملفوف.

ممارسة التمارين الرياضية

اجعلي التمرين جزءً منتظما من روتينك اليومي، حوالي 20٪ من عملية التخلص من الدهون تتم عن طريق التعرق.

كما تؤدي ممارسة الرياضة إلى إطلاق هرمونات الإندورفين، مما يجعلك تشعرين بالجمال والسعادة.

تنظيف البشرة

تأكدي من غسل وجهك وتنظيفه من المكياج قبل التمرين،ولابد من الاستحمام مباشرة بعده للتخلص من العرق والأوساخ الموجودة على البشرة وتجنب انسداد المسام.

النوم الكافي

حاولي الحصول على ما لا يقل عن 6-8 ساعات من النوم كل ليلة،للحصول على بشرة مشرقة.

إزالة المكياج قبل النوم

ضعي القليل من زيت الزيتون، أوزيت جوز الهند على قطعة من القطن ودلكيها بلطف على وجهك لإزالة الأوساخ والمكياج مع ترطيب بشرتك.

تقشير البشرة

تعتبر المقشرات أفضل طريقة لتغذية البشرة ومساعدتها على التنفس بشكل أفضل، استعملي مقشرات طبيعية من الحمص المطحون والقهوة مع زيت الزيتون اتصبح البشرة مشعة ومتوهجة.

تنظيف الوجه ثلاث مرات

اغسلي وجهك بالماء ثلاث مرات على الأقل يوميا لإزالة الأوساخ والسموم الأخرى، لا تفرقعي البثور وحب الشباب، بدلا من ذلك، قومي بتنظيف المنطقة بماء الورد لاستعادة توازن الرقم الهيدروجيني وترطيب بشرتك.

التنفس العميق

تقنيات التنفس العميق تساعد على التخلص من التوتر المتراكم مع تنسيق جسمك مع عواطفك، مما يساعدك على الشعور بالانتعاش والتجديد من الداخل، وهو ما يمنحك هذا توهجا لا مثيل له، وفقا لموقع naturehealz.

وخلال تجاربهن الطويلة في مجال التجميل، اقترحت خبيرات أمريكيات هذه القواعد الذهبية لجمال طبيعي:

استخدام الماء البارد

إذا لم تنامي جيدا في الليلة السابقة، استخدمي الماء البارد والماء الدافئ بالتناوب (7 إلى 10 مرات لكل منهما).

فهذا ينشط البشرة ويرطبها، ويساعد على تدفق الدم إلى الوجه، ومحو علامات الإرهاق.

استعمال الثلج

قومي بوضع الثلج على وجهك بقدر ما تستطيعين في الصباح، فهو يقلص المسام ويساعد في التخلص من الهالات السوداء.

استخدام وسائد نظيفة

تأكدي من تغيير غطاء الوسادة كل بضعة أيام، يمكن أن يؤدي غطاء الوسادة غير النظيف إلى نمو البكتيريا وحب الشباب.

تدليك الوجه أسبوعيا

ينبغي تدليك كامل للوجه مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، لأن ذلك يساعد على التخلص من التوتر وزيادة الدورة الدموية وتشجيع التصريف اللمفاوي للتخلص من سموم الجلد.

تشجيع الدورة الدموية

قبل النوم، قفي على رأسك لبضع دقائق كل يوم، أو استلقي على السرير ورأسك يتدلى على الحافة، حتى يتدفق الدم إلى وجهك، وتتحسن الدورة الدموية للبشرة.

استخدمي فيتامين سي

إذا لم يكن لديك فيتامين سي، فلن يتمكن الكولاجين من الارتباط لرفع وشد الجلد،إنه أحد أفضل المنتجات التي يمكنك استخدامها على سطح بشرتك، وكلما بدأت أصغر سنا، كلما كان ذلك أفضل.

الصيام المتقطع

يؤدي الصيام المتقطع إلى إعادة تشغيل ميكروبيوم الأمعاء، الذي يساعد على تقليل الالتهاب الجهازي وتحسين صحة الجلد ويحفز أيضا الالتهام الذاتي، وهي عملية التنظيف الذاتي للخلايا التي تتحلل وتعيد تدوير الجزيئات التالفة.

استخدام الماء الفاتر

يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الشديدة إلى كسر الشعيرات الدموية للأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو الرقيقة، لذلك يجب استخدام الماء الفاتر في غسل الوجه، حسب موقعmindbodygreen.