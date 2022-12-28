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رياضة
حفيظ دراجي يفتح النار مجددا على بلماضي:

“أنت موظف وعقدك مع الجزائر مادي وليس معنويا!”

ع. ع
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“أنت موظف وعقدك مع الجزائر مادي وليس معنويا!”
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فتح المعلق الرياضي، حفيظ دراجي، النار مجددا على المدرب الوطني جمال بلماضي، مؤكدا أنه يملك عقدا ماديا مع الخضر، وليس معنويا، مثلما يؤكده في كل خرجاته الصحفية، ويتلقى مبلغا ماليا مقابل الخدمة التي يقدمها كمدرب للخضر منذ 2018.
في حوار خص به موقع سبق براس، هاجم المعلق الرياضي حفيظ دراجي، مجددا مدرب منتخب الخضر جمال بلماضي، مشيرا إلى أن الأخير “لا يملك عقدا معنويا مع الشعب الجزائري، وإنما عقده مادي مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)”، وذلك على عكس ما يروج له.
وقال دراجي موجها كلامه للمدرب الوطني جمال بلماضي: “عندما تقول إنني أملك عقدا معنويا مع الشعب، هذا خطأ.. أنت لديك عقد مادي مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يعني أنت موظف… أنا مثلا مع قناة “بي إن سبورتس”، لدي عقد معنوي، ولكنه إضافي وأخلاقي، أما عقدي الحقيقي فهو مادي، أقدم لهم خدمة بمقابل، لا أستطيع أن أشتغل دون راتب”.
وتابع: “فرضا أنك تملك حقا عقدا معنويا.. هل يمكنك أن تتخلى عن راتبك؟ وأصلا حين تقول إنني أملك عقدا معنويا مع الشعب، الشعب لم يصوت لك أو ينتخبك أو حتى وقع على العقد معك. من وقع معك هو رئيس الاتحاد، وهو المسؤول عنك فقط”.
وواصل: “ربما هو تعبير مجازي ولم يقصده حرفيا، ولكن أنا شخصيا حين أسمعها لا أقبلها.. لما تقول أحد الزملاء أنت صحفي ووزنك زائد، أنا لست مطالبا لأن أكون لاعبا جيدا، ولكن مطالب بأن أطرح عليك سؤالا فيه الاحترام والأدب اللازمان… أنا لن أسألك عن ابنك أو ابنتك أو زوجتك أو والدك، ولكن أسألك عن المنتخب واللاعبين وأرضية ميدان ومعسكر ومنافس، يعني في حدود اللعبة، ويجب أن تقبل، كما أنه من حقك أن ترفض الإجابة عن أي سؤال، وهذا لا يعتبر قلة أدب ولا قلة احترام”.
وكان دراجي قد حمّل بلماضي، في تصريحات سابقة له، حمل مسؤولية إقصاء الجزائر من المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، التي جرت وقائعها مؤخرا بقطر خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر ، وذلك بعد الخسارة أمام الكاميرون في المباراة الفاصلة عن التصفيات المؤهلة عن منطقة أفريقيا.

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