“أنثروبيك” توقف أقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي بقرار أمريكي

أعلنت شركة “أنثروبيك” وقف الوصول إلى أكثر نماذجها تقدماً في الذكاء الاصطناعي بعد تلقيها توجيهاً من الحكومة الأمريكية بموجب ضوابط التصدير، يقضي بتعليق إتاحة نموذجي “مايثوس 5″ و”فابل 5” للأفراد والشركات الأجنبية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقالت الشركة إن القرار استند إلى مخاوف حكومية من إمكانية تجاوز بعض آليات الحماية في النماذج واستخدامها في اكتشاف ثغرات برمجية، مؤكدة أنها لم تتلق سوى أدلة محدودة بشأن هذه المخاطر وأنها لا تتفق مع مبررات سحب النموذجين.

ويمثل الإجراء تصعيداً في سياسة الولايات المتحدة تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إذ ينتقل التركيز من تقييد تصدير الرقائق والمعدات إلى فرض قيود مباشرة على الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها.

وأكدت أنثروبيك أن القرار أجبرها على تعطيل النموذجين لجميع العملاء لضمان الامتثال، فيما سيستمر تشغيل بقية نماذج الشركة بشكل طبيعي. كما أوضحت أنها تعمل مع السلطات الأمريكية لإعادة إتاحة الوصول إلى النموذجين في أقرب وقت.

ويأتي القرار في وقت تستعد فيه الشركة لطرح عام أولي في الولايات المتحدة، وسط توتر سابق في علاقتها مع الحكومة الأمريكية بعد رفضها السماح باستخدام نماذجها في بعض التطبيقات العسكرية.