أنجزنا 50% من المهمة، وسنبحث عن الـ50% المتبقية في القاهرة”

لامين ندياي (مدرب اتحاد الجزائر):

”أولا، أود أن أشكر الأنصار على دعمهم لنا من البداية إلى النهاية. لقد كان لمساندتهم أثر إيجابي كبير علينا من الناحية النفسية. لكن الشكر الأكبر يعود إلى اللاعبين، لأنهم هم من قدموا كل ما لديهم من أجل انتزاع هذا الفوز الثمين، الذي، بالنظر إلى مجريات اللقاء، لم يكن سهلا. لم تكن هذه أفضل مباراة نقدمها هذا الموسم، بل أقول حتى إننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفنية في طريقة لعبنا، إلى درجة أننا كنا نبتعد عن فرصة تحقيق الفوز.

لكن اللاعبين عوضوا هذا الأداء التقني بالقلب والعزيمة. لقد قدموا كل ما لديهم، وبالإرادة والروح القتالية استطاعوا انتزاع هذا الانتصار. وفي هذا السياق، أود أن أشيد بالدور الكبير للعناصر التي دخلت في أثناء المباراة، التي قدمت إضافة مهمة في هذا الجانب. صحيح أنها نتيجة ضئيلة، لكنها تسمح لنا على الأقل بالقول إننا أنجزنا 50% من المهمة، وسنتوجه إلى مصر من أجل البحث عن الـ50% المتبقية. الزمالك فريق كبير، وهناك حظوظ قوية جدا لأن يكون بطل مصر هذا الموسم. لكننا نأمل في استغلال الضغط الذي سيكون عليه في القاهرة من أجل تقديم مباراة أفضل في الإياب، ولم لا العودة باللقب من مصر”.

معتمد جمال (مدرب الزمالك المصري):

“قدمنا أداء أفضل من اتحاد الجزائر”

”كان هدفنا في مباراة اليوم، تحقيق نتيجة إيجابية، ستضعنا في وضع مريح قبل مباراة الإياب بمصر. الفوز كان هو الخيار المثالي طبعا، لكن التعادل كان مقبولا أيضا، لأن الأهم هو تفادي الهزيمة. أعتقد أن الأمور بدأت بشكل جيد بالنسبة إلينا. لقد قدمنا أداء أفضل من اتحاد الجزائر، وشكلنا فرصا أكثر للتسجيل. في الواقع، كان بإمكاننا حسم اللقاء في الشوط الأول، لكن غابت عنا الفعالية أمام المرمى. ورغم ذلك، لم نستسلم، وبالإصرار المتواصل تمكنا من الوصول إلى هدفنا في الدقائق الأخيرة من المباراة. للأسف، وبعد ذلك مباشرة، تعرض فريقنا لضربة قاسية وغير متوقعة. ليس فقط تم إلغاء هدفنا، بل تلقينا أيضا هدفا عن طريق ضربة جزاء وخسرنا لاعبا إثر طرده. كان هذا السيناريو قاسيا للغاية، لكن لا يزال هناك لقاء الإياب الذي سيمنحنا فرصة لقلب الموازين. على أرضنا وأمام جماهيرنا، ستكون الظروف مختلفة تماما، وسنحاول استغلال ذلك من أجل الإبقاء على الكأس في القاهرة”.

براهيم بن زازة:

”هذه المباراة تعتبر كأول خطوة نحو التتويج. لقد حضرنا جيدا لهذا اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. سنسعى جاهدين لتأكيد هذا الفوز في لقاء الإياب يوم السبت المقبل”.

زكريا دراوي:

”الحمد الله على هذه النتيجة الإيجابية وعلى هذا الفوز. الآن، علينا تحضير لقاء العودة الذي سيجرى بالقاهرة الأيام القليلة القادمة. سنعمل من أجل تحقيق اللقب والتتويج به”.