أنجلينا جولي تشارك منشورا عن غزة مع 16 مليون متابع على إنستغرام

شاركت النجمة الأميركية أنجلينا جولي، منشورا عن غزة مع متابعيها عبر حسابها على إنستغرام، والبالغ عددهم أزيد من 16 مليون من مختلف دول العالم.

وقالت جولي عبر ستوري حسابها على إنستغرام: “غزة تحوّلت إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ولمن يقدّمون لهم المساعدة”، وهي التدوينة التي تناقلتها وسائل إعلام عبرية وعلقت عليها.

والفنانة العالمية متعودة على التضامن مع غزة، حيث سبق وشاركت صورا للمجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين وحملت زعماء العالم مسؤولية ما يجري هناك، مؤكدة أن هجوم حماس المباغت في 7 أكتوبر 2023 لا يبرر الخسائر في الأرواح البريئة جراء قصف السكان المدنيين.