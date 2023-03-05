أنجلينا جولي تشيد بعجوز مصرية بنشر صورتها على إنستغرام

أشادت النجمة العالمية أنجلينا جولي بعجوز مصرية حصلت قبل أشهر على شهادة محو الأمية وعمرها 87 عاماً، وذلك بنشر صورتها على إنستغرام.

ونشرت جولي صورة للحاجة زبيدة وهي في لجنة الامتحان عن طريق خاصية الاستوري كنموذج ناجح تقدمه لجمهورها الذي تفاعل بشكل لافت مع الصورة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بصورة العجوز المصرية من ستوري النجمة العالمية.

وكانت الحاجة زبيدة عبد العال قد أقدمت على دخول امتحانات محو الأمية في محافظة المنوفية ضمن مبادرة “لا أمية مع تكافل” التي أطلقتها وزارة التضامن المصرية، بعد أن بلغت 87 عاماً، لتحقيق حلم لطالما تمنته وحصلت على الشهادة التي كانت ترغب بها لتكتب بذلك قصة ملهمة للكثيرين ممن لم يتعلموا القراءة والكتابة.

وأكدت في حديث سابق لـ”العربية.نت”، أنها أصرت على تعليم أبنائها الـ8 وشقيقاتها الثلاث بعد وفاة والدها الذي كان يعتبر أن التعليم غير مطلوب للإناث، حتى لا يتحدث إليهم أحد بسوء ويستطيعون العمل وكسب العيش.