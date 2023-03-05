أنجلينا جولي تشيد بعجوز مصرية بنشر صورتها على إنستغرام
أشادت النجمة العالمية أنجلينا جولي بعجوز مصرية حصلت قبل أشهر على شهادة محو الأمية وعمرها 87 عاماً، وذلك بنشر صورتها على إنستغرام.
ونشرت جولي صورة للحاجة زبيدة وهي في لجنة الامتحان عن طريق خاصية الاستوري كنموذج ناجح تقدمه لجمهورها الذي تفاعل بشكل لافت مع الصورة.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بصورة العجوز المصرية من ستوري النجمة العالمية.
– “انجلينا جولي”. حطت صورة “الحاجة والسيدة المصرية الجميلة زبيدة اللي عندها 87 سنة”. على حسابها الشخصي على “انستجرام”. رغم كل المواقف الصعبة اللي قابلت الحاجة زبيدة إلا إنها قررت تتعلم وتاخد “شهادة محو الأمية وعلمت أولادها وبتشجع الأولاد الأطفال في القرية يتعلموا”.
– جميل ❤️ pic.twitter.com/BgH9xPcSEU
— A_hmed (@Ahmeeddd44) March 5, 2023
وكانت الحاجة زبيدة عبد العال قد أقدمت على دخول امتحانات محو الأمية في محافظة المنوفية ضمن مبادرة “لا أمية مع تكافل” التي أطلقتها وزارة التضامن المصرية، بعد أن بلغت 87 عاماً، لتحقيق حلم لطالما تمنته وحصلت على الشهادة التي كانت ترغب بها لتكتب بذلك قصة ملهمة للكثيرين ممن لم يتعلموا القراءة والكتابة.
وأكدت في حديث سابق لـ”العربية.نت”، أنها أصرت على تعليم أبنائها الـ8 وشقيقاتها الثلاث بعد وفاة والدها الذي كان يعتبر أن التعليم غير مطلوب للإناث، حتى لا يتحدث إليهم أحد بسوء ويستطيعون العمل وكسب العيش.