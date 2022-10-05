أنجلينا جولي تكشف الوجه الآخر لزوجها السابق براد بيت!

كشفت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي في دعوى قضائية رفعتها ضد زوجها السابق الممثل براد بيت، تفاصيل سلوكه السيء معها ومع أطفالها.

وبحسب ما أوردت التقارير الإخبارية فقد قدمت جولي، الثلاثاء، تفاصيل عما وصفته بسلوك بيت المسيء، ما يصعد معركة قانونية بشأن مصنع نبيذ فرنسي كان يتشارك الزوجان ملكيته يوما ما، ويكشف تفاصيل جديدة عن انفصام عرى زواجهما.

وتقول الدعوى التي رفعتها جولي في محكمة لوس أنجلس أن بيت سعى إلى ربط بيع حصتها في مصنع النبيذ، باتفاق عدم إفصاح كان من شأنه منعها من مناقشة “إيذاء بيت الجسدي والعاطفي لها ولأطفالهما” علنا.

وتصف دعوى جولي موقفا خلال رحلة بطائرة خاصة في سبتمبر 2016، حيث قيل إن بيت “أمسك جولي من رأسها وهزها قبل دفعها إلى جدار المرحاض”.

وزعمت الدعوى أن بيت “خنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه”. ولم يرد محامو بيت بعد على استفسارات بشأن الأمر يوم الثلاثاء.

وكان بيت قد رفع دعوى قضائية على جولي وشركتها السابقة في فيفري، قال فيها إن بيع جولي حصتها في سبتمبر 2021 في مصنع النبيذ شاتو ميرافال إلى شركة مشروبات دولية كان غير قانوني، لأن الزوجين اتفقا على ألا يبيع أبدا أي منهما نصيبه دون موافقة الطرف الآخر.

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براد بيت يقاضي طليقته أنجلينا جولي لبيعها حصة في مصنع نبيذ فرنسي.

قالت جولي في الدعوى يوم الثلاثاء إنه لا يوجد اتفاق من هذا القبيل، وإن بيت رفض عملية البيع ما لم توافق على “أمر حظر نشر غير مقبول” فيما يتعلق بسلوكه.

وقالت جولي أيضا في دعواها إن مكتب التحقيقات الاتحادي حقق في الحادث على متن الطائرة، و”خلص إلى أن الحكومة لديها سببا محتملا لاتهام بيت بارتكاب جريمة اتحادية”.

ولم يُتهم بيت بارتكاب جريمة، ولم يرد متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي بعد على طلب للتعليق.