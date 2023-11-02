أنجلينا جولي تنشر صورة لمجزرة جباليا وتقصف زعماء العالم!

نشرت الفنانة العالمية أنجلينا جولي صورة لمجزرة مخيم جباليا التي خلفت مئات الشهداء من المدنيين، مع تحميل زعماء العالم مسؤولية ما يجري في غزة.

وشاركت نجمة هوليوود عبر حسابها على إنستغرام صورة لمجزرة مخيم جباليا الذي تعرض، الثلاثاء، لقصف صهيوني همجي، أسفر عن دمار هائل، وأزيد من 400 شهيد وجريح معظمهم من النساء والأطفال.

وقالت جولي:”هذا هو القصف المتعمّد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه، لقد بقيت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وها هي تتحوّل بسرعة إلى مقبرة جماعية”.

وأضافت: “40% من القتلى أطفال أبرياء، وهناك عائلات تُقتل بأكملها، بينما العالم يراقب بدعم من العديد من الحكومات، كما يتعرّض الملايين من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأسر للعقاب الجماعي، بالإضافة إلى تجريدهم من إنسانيتهم”.

وأردفت: “مع كل ذلك فهُم يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، من خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم”.

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يذكر أن أنجلينا جولي كانت قد علّقت منذ أيام على ما يجري في غزة من فظائع لا يتقبلها العقل، مؤكدةً أن هجوم حماس المباغت في 7 أكتوبر الجاري لا يبرر الخسائر في الأرواح البريئة جراء قصف السكان المدنيين في غزة.

وقالت عبر حسابها على إنستغرام: “ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا يمكنهم الحصول على الطعام أو الماء، ولا إمكانية لإخلائهم، ولا حتى حق الإنسان في عبور الحدود بحثاً عن ملجأ”.

وأضافت: “يعيش في غزة أكثر من مليوني شخص نصفهم من الأطفال تحت حصار شديد منذ ما يقرب من 20 عاماً، إضافة إلى عقود من النزوح وفقدان الجنسية”.

وتابعت: “شاحنات المساعدات القليلة التي تدخل غزة هي جزء صغير مما هو مطلوب، وتتسبب التفجيرات في احتياجات إنسانية جديدة يومياً، إن الحرمان من المساعدات والوقود والمياه هو عقاب جماعي للشعب”.

وختمت بالقول: “يجب القيام بأي شيء يمكنه منع سقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين لإنقاذ الأرواح. لقد قمت مثل كثيرين آخرين، بالتبرع لجهود الإغاثة الطبية. لقد اخترت دعم عمل منظمة أطباء بلا حدود وكنت أتابع تقاريرهم عن كثب”.

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وتفاعل نشطاء مع تصريحات الفنانة المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، واصفينها بالشجاعة التي تقف مع الحق ولا تخشى من التعبير عن رأيها في وقت يصمت الكثيرون كصمت الأموات إزاء ما يحدث.