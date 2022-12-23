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رياضة

أندريه أونانا حارس منتخب الكاميرون يعلن الإعتزال

الشروق أونلاين
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أندريه أونانا حارس منتخب الكاميرون يعلن الإعتزال
أرشيف
الحارس أندري أونانا

أعلن حارس إنتر، الكاميروني أندريه أونانا، الجمعة اعتزاله اللعب دوليا، وذلك عقب خلاف مع المدرب ريغوبرت سونغ، خلال مونديال قطر، غادر بسببه صوف المنتخب.

ونشر أونانا تغريدة على حسابه بتويتر أعلن فيها أن قصته مع منتخب الكاميرون انتهت.

أول تعليق للحارس أونانا بعد استبعاده من منتخب الكاميرون

ويوم 29 نوفمبر 2022، علق حارس مرمى منتخب الكاميرون أندريه أونانا، على قرار استبعاده من منتخب الأسود غير المروضة المتواجد حاليا في قطر، لخوض منافسات كأس العالم 2022.
وأصدر الحارس أونانا، قال فيه: “أود التعبير عن حبي لبلدي والمنتخب الوطني، بالأمس لم يتم السماح لي بمساعدة الكاميرون كما فعلت دائما، لقد تصرفت من أجل تحقيق النجاح للمنتخب”.

وأضاف: “لقد بذلت كل جهدي لإيجاد حلول للموقف الذي يمر به لاعب كرة القدم غالبا، لكن لم تكن هناك إرادة من الجانب الآخر، من الصعب استيعاب بعض اللحظات”.

وتابع: “مع ذلك أنا دائما أحترم وأدعم قرارات المسؤولين عن نجاح المنتخب والدولة، القيم التي أروج لها كشخص وكلاعب هي تلك التي تحدد هويتي والتي نقلتها لي عائلتي منذ أن كنت طفلا”.

وختم أونانا، قائلا: “لقد كان تمثيل بلدي دائما امتيازا، الكاميرون هي الأولى وإلى الأبد”.

وكان المدرب سونغ قد قال في تصريحات بعد مباراة صربيا: ” الحارس أراد الانسحاب ونحترم قراره”.

وأضاف: “عليه أن يحترم القوانين الداخلية، فالسلوك أمر مهم بالنسبة لكل لاعب، وعلى كل فرد أن يتحمل مسؤوليته الخاصة، لأن المنتخب هو الأهم”.

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