أندونيسيا تعلن مشاركتها في معرض الجزائر الدولي

بدعم من شركة "برتاميينا" للمحروقات وشركائها

كشفت سفارة جمهورية إندونيسيا بالجزائر عن مشاركة إندونيسيا في معرض الجزائر الدولي 2024، بدعم كامل من شركة برتاميينا للمحروقات، ويهدف هذا الحدث إلى إبراز الثراء الثقافي وإمكانية الأعمال وجاذبية السياحة الإندونيسية للشعب الجزائري.

وحسب بيان للسفارة، تلقت “الشروق” نسخة منه، سيكون جناح إندونيسيا متاحا من 24 إلى 29 جوان 2024 في قصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر، حيث يعرض منتجات المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المتميزة من شركاء برتامينا كشكل من أشكال الدعم للشركات التي تتجه نحو العالمية، وعروض صناعة الباتيك، وخدمات التأشيرات، بالإضافة إلى عروض السفر المتنوعة إلى بالي وغيرها من الوجهات السياحية الرائعة في أندونيسيا، كما يمكن للزوار أيضا المشاركة في مسابقة ذات هدايا وتجربة الواقع الافتراضي التفاعلية الرائعة.

هذا، وسيتم حفل الافتتاح في 24 جوان 2024 من قبل سفير جمهورية إندونيسيا بالجزائر مع الممثلين من برتامينا، كما سيحضر هذا الحدث ضيوف الشرف الأجانب والصحفيون والمؤثرون في مجال السياحة ورجال الأعمال وضيوف آخرون.

وصرّح سفير إندونيسيا في الجزائر حليف أكبر “إن مشاركة إندونيسيا في معرض الجزائر الدولي 2024 هي خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية بين إندونيسيا والجزائر خاصة في مجالات التجارة، والثقافة، والسياحة، وكذلك لترويج إمكانيات إندونيسيا الكبيرة في مختلف المجالات”.

وتأمل أندونيسيا من خلال هذا المعرض أن يتعرف الجزائريون على الثقافة والمنتجات والوجهات السياحية الاندونيسية بشكل أفضل مما سيعزز التعاون بين البلدين في المستقبل، حيث يؤكد السفير: “هذه فرصة ذهبية لمؤسساتنا الصغرى والصغيرة والمتوسطة لعرض جودة وتميز منتجاتها للعالم”.