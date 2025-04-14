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اقتصاد

أندونيسيا تقدّم عرضا لترمب تمهيدا لبدء مفاوضات تجارية جديدة

الشروق أونلاين
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أندونيسيا تقدّم عرضا لترمب تمهيدا لبدء مفاوضات تجارية جديدة

 أعلنت أندونيسيا اليوم الاثنين، عن تقديمها عرضا للولايات المتحدة الأمريكية لشراء سلع بقيمة مالية تتراوح بين 18 و19 مليار دولار، كخطوة أساسية تمهّد بها جاكارتا لمفاوضات تجارية تعتزم اجراءها مع واشنطن.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتحضر فيه وفد رسمي أندونيسي للتوجه إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في مسعى للتفاوض بشأن خطط واشنطن لفرض رسوم جمركية جديدة قد تؤثر على صادرات إندونيسيا، لا سيما في قطاعات حيوية مثل المعادن والتكنولوجيا.

وفي تصريح نقلته وكالة “رويترز”، قال نائب وزير الاستثمار الأندونيسي، إن بلاده قد تقترح أيضاً قيام شركات حكومية بالاستثمار في قطاعات النفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة وتقديم حوافز ملموسة تخفف من حدة القرارات الأميركية المحتملة.

وتسعى أندونيسيا صاحبة الناتج المحلي الداخلي المقدّر بـ 1370 مليار دولار، واحدى أعضاء مجموعة الـ 20 للحفاظ على علاقتها التجارية مع واشنطن، خاصة بعد أن أعربت الإدارة الأميركية عن نيتها مراجعة الاتفاقات التجارية مع عدد من الدول ضمن جهود حماية صناعاتها المحلية.

يُذكر أن الولايات المتحدة تُعد من أهم شركاء إندونيسيا التجاريين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 40 مليار دولار في السنوات الأخيرة، ما يجعل أي توتر تجاري بين الطرفين ذا تأثير اقتصادي واسع النطاق.

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