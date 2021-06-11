أندية إيطالية وإسبانية وفرنسية تتنافس على صفقة غزال

وكيل أعماله أكد أنه سيختار العرض الأفضل

كشف مناجير الدولي الجزائري، رشيد غزال، خبرا لن يرضي إدارة وجماهير نادي بشكتاش التركي، عندما أكد بأنه يدرس رفقة لاعب “الخضر” العرض الرياضي والمالي الأفضل تحسبا للموسم المقبل، ولم يعط أي أولوية لنادي بشكتاش المتطلع لشراء عقد نجم ليستر سيتي الانجليزي، بعد الموسم الرائع الذي قضاه مع النادي التركي.

وكان لاعب أولمبيك ليون الفرنسي السابق ساهم بشكل كبير في تتويج نادي بشكتاش بلقب الدوري التركي وكأس تركيا الموسم المنصرم، حيث شارك في 35 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع 18 هدفا آخر، وهو الذي كان انضم إلى النادي في آخر لحظات الميركاتو الصيفي قادما من ليستر على سبيل الإعارة.

قال وكيل غزال، أنور فازولي، في تصريح لموقع “فاناتيك” التركي، أول أمس، تعليقا على مستقبل موكله: “لقد وصلتنا عديد العروض من أندية إيطالية وإسبانية وفرنسية سعودية وقطرية..”، قبل أن يضيف: “كما نتفاوض حاليا مفاوضات مع إدارة نادي بشكتاش”، وتابع وكيل النجم الجزائري: “من السابق للأوان الحديث عن وجهة غزال الآن..أمام موكلي عديد الخيارات ولن نتسرع في اختيار وجهته المستقبلية وسنأخذ الوقت الكافي لدراستها”، قبل أن يكشف عن رأيه في هذا الملف، قائلا: “صحيح أن موكلي سعيد بالعيش في مدينة اسطنبول، لكني أفضل أن يختار العرض الأحسن”.

إلى ذلك، يقصد وكيل نجم نادي موناكو الفرنسي السابق بالعرض الأحسن، اختيار غزال للعرض الأفضل من الناحية المادية، خاصة أنه يسعى للحصول على أكبر راتب سنوي ممكن ولمدة أطول، بناء على مدة العقد المقترحة عليه، وما يزيد من قلق جماهير وإدارة نادي بشكتاش بخصوص إمكانية خسارة نجمهم الأول الموسم المقبل، وهم الذين يستعدون للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، هو حديث وسائل الإعلام التركية قبل أيام عن رفض غزال للعرض المالي الذي اقترحته عليه إدارة النادي التركي، ولا يزال غزال مرتبطا بعقد مع نادي ليستر سيتي الانجليزي إلى غاية صيف 2022، وعلى كل من يرغب في الحصول على خدماته التفاوض مع إدارة النادي الانجليزي، التي تريد الحصول على مبلغ لا يقل عن 10 ملايين يورو لبيع عقده.