-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أندية “المحروسة” تتضامن مع غزة

الشروق الرياضي
  • 433
  • 0
أندية “المحروسة” تتضامن مع غزة

أبدت عديد الأندية الجزائرية المحترفة لكرة القدم، تضامنها مع الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص أهل غزة الذي يتعرضون إلى إبادة حقيقية من طرف الكيان الصهيوني.

ونشرت الأحد، الكثير من الأندية الجزائرية، تتقدمها فرق اتحاد العاصمة، ومولودية الجزائر، وشباب قسنطينة، شعارات تضامنية مع فلسطين وغزة.

وكتبت مولودية الجزائر منشورا على منصة “X”، جاء فيه: “المولودية الثورية.. فداك يا أرض الثوار”، من جهتها حملت رسالة فريق اتحاد العاصمة، منشورا تضمن: “قلبا ودما.. من المحروسة بالله إلى المحررة بإذن الله”، ونشر نادي شباب قسنطينة، صورة لخريطة فلسطين، مع علم الدولة، وأرفقها بعبارة “فداك يا غزة”.

مقالات ذات صلة
إدارة السد القطري تتضامن مع عطال وتُدعّمه

إدارة السد القطري تتضامن مع عطال وتُدعّمه

الرابطة المحترفة تكشف عن برنامج مباريات الجولة الـ22

الرابطة المحترفة تكشف عن برنامج مباريات الجولة الـ22

ساوثهامبتون يسجل أسرع نزول في تاريخ الدوري الإنجليزي

ساوثهامبتون يسجل أسرع نزول في تاريخ الدوري الإنجليزي

تأجيل في قرار أزمة يوسف بلايلي إلى يوم 11 أفريل الجاري

تأجيل في قرار أزمة يوسف بلايلي إلى يوم 11 أفريل الجاري

“جمهور المولودية “إيجابي” وموساوي سيكون في المستوى”

“جمهور المولودية “إيجابي” وموساوي سيكون في المستوى”

بِالفيديو: تمريرة حاسمة لـ “محرز”

بِالفيديو: تمريرة حاسمة لـ “محرز”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد