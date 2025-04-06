أندية “المحروسة” تتضامن مع غزة

أبدت عديد الأندية الجزائرية المحترفة لكرة القدم، تضامنها مع الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص أهل غزة الذي يتعرضون إلى إبادة حقيقية من طرف الكيان الصهيوني.

ونشرت الأحد، الكثير من الأندية الجزائرية، تتقدمها فرق اتحاد العاصمة، ومولودية الجزائر، وشباب قسنطينة، شعارات تضامنية مع فلسطين وغزة.

وكتبت مولودية الجزائر منشورا على منصة “X”، جاء فيه: “المولودية الثورية.. فداك يا أرض الثوار”، من جهتها حملت رسالة فريق اتحاد العاصمة، منشورا تضمن: “قلبا ودما.. من المحروسة بالله إلى المحررة بإذن الله”، ونشر نادي شباب قسنطينة، صورة لخريطة فلسطين، مع علم الدولة، وأرفقها بعبارة “فداك يا غزة”.