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رياضة

أندية جزائرية تُدعّم اتحاد العاصمة وتستنكر “الهذيان” المغربي

علي بهلولي
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أندية جزائرية تُدعّم اتحاد العاصمة وتستنكر “الهذيان” المغربي
ح.م

قدّمت عديد أندية البطولة الوطنية، السبت، دعمها لِفريق اتحاد العاصمة، مُستنكرة “خُبث” النّظام المغربي الذي سيّس بعثة نادي نهضة بركان.

ونشرت أندية البطولة الوطنية بيانات تُبدي فيها دعمها المُطلق للسّيادة الجزائرية، ونصرتها لِفريق اتحاد العاصمة. كما استغربت هذا “الهذيان المرّوكي” الذي بات يتكرّر عشية كلّ منافسة دولية تحتضنها الجزائر، أو مباراة تجمع بين نادٍ جزائري وآخر من بلاد مراكش.

وجاءت البيانات من قبل إدارات أندية شبيبة القبائل وشباب قسنطينة ووفاق سطيف ومولودية الجزائر ونجم بن عكنون وشباب بلوزداد واتحاد بسكرة وشبيبة الساورة وأولمبيك أقبو، وغيرها.

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