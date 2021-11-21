أندية سعودية وقطرية تسعى لخطف بدران من الترجي

عقده مع النادي التونسي ينتهي الصيف المقبل

تسود حالة من القلق داخل إدارة نادي الترجي التونسي بشأن عقد اللاعب الجزائري، عبد القادر بدران، الذي يعد من أهم اللاعبين في خط دفاع الفريق الذي ينافس على الجبهتين المحلية والقارية، وينتهي عقد بدران مع شيخ الأندية التونسية في صيف عام 2022، ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي نادٍ ابتداءً من شهر جانفي المقبل، وفي حال لم يجدد العقد، سيرحل عن الفريق بصفة مجانية عقب نهاية الموسم الحالي.

وسيكون تجديد عقد المدافع البالغ من العمر 29 عاماً على رأس أولويات مجلس إدارة الترجي برئاسة، حمدي المدب، إذ من المتوقع أن يتغيب اللاعب عن الفريق خلال الأسابيع القادمة لاحتمالية وجوده ضمن قائمة منتخب بلاده في كأس العرب نهاية الشهر الحالي في قطر وكذلك في كأس أمم إفريقيا في جانفي 2022 في الكاميرون.

وأوضحت مصادر إعلامية تونسية أن الترجي كان يتفاوض مع بدران بالفعل في الأشهر الماضية من أجل تجديد عقده، وذلك لكونه اللاعب المفضل لدى الجهاز الفني للفريق، ويعمل الترجي على تقديم راتب كبير جداً للنجم السابق لفريق وفاق سطيف، ما سيجعله من بين الأعلى أجراً في النادي العاصمي الذي يتصدر المجموعة الأولى من الدوري التونسي، في وقت تلقى فيه عروضاً كثيرة من أندية قطرية وسعودية ترغب في التعاقد معه الصيف المقبل بصفة مجانية، وهو الأمر الذي يخشاه الترجي في الوقت الحالي ويسعى لتجنب ما حصل سابقا مع عدة لاعبين آخرين، في مقدمتهم الظهير الأيسر أيمن بن محمد الذي انتقل في صفقة انتقال حر إلى فريق لوهافر الفرنسي صيف 2019.