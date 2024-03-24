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رياضة

أندية فرنسية تطارد لاعبيها المسلمين بسبب صيام رمضان

عمر سلامي
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أندية فرنسية تطارد لاعبيها المسلمين بسبب صيام رمضان
أرشيف
اللاعب دياوارا

كشف صحفي التحقيقات الفرنسي الشهير رومان مولينا، عن عدد من الأندية الفرنسية، التي تمارس استهدافا حقيقيا تجاه لاعبيها المسلمين الذين يتمسكون بالصيام، ويرفضون الإفطار خلال شهر رمضان.

وقال مولينا خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب: “هناك العديد من الأندية التي تطارد لاعبيها المسلمين وتستهدفهم، فالنسيان، موناكو، رين، باريس إف سي، وهذا الأخير يطبقها كثيرا على فئات الشبان أقل من 17 سنة”.

وأكد مولينا على أن التهديد ما زال قائما وقال: “تصوم رمضان، لن تلعب بكل بساطة”.

ودعا الصحفي الفرنسي اللاعبين المسلمين إلى الانتفاضة وفرض ممارسة شعائرهم الدينية لأن استمرار الصمت سيفاقم الأوضاع أكثر فأكثر.

وقال صحفي التحقيقات الشهير أن منع الصيام داخل المنتخبات الوطنية الفرنسية لا يقتصر على أيام المباريات بل يمتد نحو باقي أيام المعسكرات التحضيرية، وإذا أصر اللاعب على الصوم لن يتم توجيه الدعوة له مستقبلا.

المنتخب الفرنسي يستبعد لاعبا مسلما بسبب رفضه الإفطار في رمضان

واستبعد المنتخب الفرنسي لكرة القدم، لأقل من19 سنة، اللاعب محمد دياوارا من قائمته بسبب تمسكه بالصيام ورفضه الإفطار في رمضان.

وقام منتخب فرنسا، لفئة تحت 19 سنة، بتنفيذ أوامر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي طلب من مدربي المنتخبات للفئات ما دون 21 عدم استدعاء أي لاعب قرر الصيام خلال شهر رمضان.

وقال موقع إذاعة “آر إم سي” الفرنسية، فإن قرار الاتحاد الفرنسي استبعاد دياوارا لاعب ليون من قائمة المنتخب جاء بسبب رفضه الإفطار وإصراره على الصيام.

وأثار القرار، تفاعلا كبيرا منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر نشطاء عن تضامنهم مع اللاعب.

وقال بعض النشطاء إن “ما يقوم به الاتحاد الفرنسي ليس له علاقة أبدا بكرة القدم، وإنما يتوجه للاعبين صغار في السن ويساومهم بين عشقهم كرة القدم ودينهم الإسلامي!”.

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