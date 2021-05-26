أندية فرنسية وإسبانية وألمانية تتنافس على ديلور

بقاؤه مع مونبولييه غير مضمون

أشعل الدولي الجزائري، آندي ديلور، نجم نادي مونبولييه الفرنسي سوق التحويلات مبكرا في فرنسا، بعد أن أصبح اللاعب الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية ومن قبل عدة أندية فرنسية وحتى إسبانية وألمانية، كما أكدته مصادر إعلامية فرنسية متعددة.

وقالت صحيفة “لافوا دو نور” الفرنسية إن المهاجم الجزائري يتواجد ضمن اللائحة المختصرة لنادي لانس، الراغب في تدعيم صفوفه بمهاجم من أصحاب الخبرة تحضيرا للموسم المقبل ومحاولة التأهل للمشاركة في المسابقة الأوروبية، بعد أن ضيع هذه الفرصة خلال الجولة الأخيرة من “الليغ 1” هذا الموسم، ويتواجد ديلور أيضا ضمن اهتمامات نادي أولمبيك مرسيليا، حسب ما أكده موقع “لو 10 سبور”، على اعتبار أن نادي الجنوب الفرنسي يسعى لتعويض مهاجمه البولوني ميليك، المعار من قبل نادي نابولي، لأنه سيعود إلى الفريق الإيطالي، ويملك النجم الجزائري شعبية جارفة في الدوري الفرنسي سواء لدى الجماهير أو مسؤولي الأندية الأخرى، بفضل شخصيته القوية والمستويات الكبيرة التي قدمها مع مونبولييه منذ انضمامه إليه صيف عام 2019، حيث شارك معه في 103 مباريات في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 45 هدفا وصناعة 19 هدفا آخر.

إلى ذلك، يفتتح الميركاتو الصيفي في فرنسا خلال الفترة الممتدة من 9 جوان إلى 31 أوت المقبل، وهو ما يفسر بداية اهتمام الأندية الفرنسية بحسم الصفقات المهمة مبكرا، رغم الأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها بسبب مخلفات جائحة “كوفيد 19″، وكان موقع “لو 10 سبور” الفرنسي كشف بأن ديلور يتواجد أيضا على رادار أندية إسبانية وألمانية دون تحديد هويتها، مشيرا إلى أن العديد من كشّافيها حضروا لمتابعة النجم الجزائري خلال مباريات الدوري الفرنسي المنتهي قبل أيام.

ويرتبط ديلور بعقد مع نادي مونبولييه ينتهي شهر جوان 2024، وكان كشف عن رغبته في البقاء مع النادي لأطول فترة ممكنة، خاصة أنه كان له الفضل في إعادة بعث مشواره الكروي في وقت صنفه الجميع بفرنسا في خانة اللاعب صعب المرّاس، لكنه ترك انطباعا بإمكانية رحيله، عندما قال إنه لا يمكن توقع أي شيء في عالم كرة القدم.