أندية من إسبانيا والبرتغال وألمانيا واليونان تتنافس على توبة

كان رفض الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الأخير

كشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي أن الدولي الجزائري، أحمد توبة، مدافع نادي فالفيك الهولندي، بات مطلوبا بقوة لدى العديد من الأندية الأوروبية الصيف المقبل، عطفا على المستويات الكبيرة التي يقدمها هذا الموسم في الدوري الهولندي، حسب المتابعين، والانطباع الجيّد الذي تركه في مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022.

وكان متابعون أكدوا أن أحمد توبة بالنجم كان اكتشاف مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022 بين الجزائر والكاميرون، بعد أن شارك بديلا في الوقت الإضافي من اللقاء عندما كانت النتيجة تشير إلى تفوق الكاميرون بهدف دون رد، ونجح المدافع القوي في تعديل النتيجة في الدقيقة 118 ليضع “الخضر” على طريق التأهل إلى مونديال قطر، قبل أن يصدم الكاميرون الجزائريين بهدف قاتل في الدقيقة 120+ 4.

وقال موقع “فوت ميركاتو” المختص في أخبار انتقالات اللاعبين، إن توبة الذي يصنفه المتابعون ضمن خانة أفضل المدافعين بالدوري الهولندي، حسم مستقبله بالرحيل عن نادي فالفيك الصيف المقبل، بعد أن رفض كل العروض التي وصلته خلال فترة التحويلات الشتوية الأخيرة من أجل الحصول على أفضل عرض ممكن، ويتواجد لاعب نادي كلوب بروج البلجيكي السابق على رادار العديد من الأندية الأوروبية، حسب نفس المصدر دائما، وفي مقدمتها نادي باير ليفركوزن الألماني، ريال بيتيس الإسباني، بنفيكا البرتغالي وأيك أثينا اليوناني، في وقت كان فيه نادي أولمبيك ليون الفرنسي اهتم به خلال فترة التحويلات الشتوية الماضية.

إلى ذلك، لم يكشف “فوت ميركاتو” عن هوية النادي الأقرب لخطف المدافع الواعد (24 سنة)، لكنه أكد بأن أحمد توبة سيكون له الوقت الكافي لدراسة كل العروض قبل الفصل في وجهته المقبلة، التي ستكون بنسبة كبيرة جدّا خارج الدوري الهولندي، رغم اهتمام نادي فينورد الشهير بخدماته، ويرتبط الدولي الجزائري بعقد مع نادي فالفيك ينتهي صيف عام 2023، ما دفع إدارة فريقه لمنحه الضوء الأخضر للرحيل هذا الصيف حتى تستفيد ماليا من صفقة تحويله، وخاض أحمد توبة 25 مباراة مع فالفيك هذا الموسم قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة.