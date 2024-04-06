-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أندي ديلور ثاني أغلى لاعب في العالم بدون فريق

ق. ر
  • 151
  • 0
أندي ديلور ثاني أغلى لاعب في العالم بدون فريق

سجّل نجم الجزائر، أندي ديلور، حضوره ضمن قائمة أغلى اللاعبين الذين لا ينتمون إلى أي فريق في العالم، خلال الموسم الكروي الحالي، حسب ما نشره موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المتخصص في شؤون سوق الانتقالات.

واحتل ديلور المركز الثاني في قائمة اللاعبين بدون فريق، علما أن قيمته السوقية تقدّر بـ4 ملايين يورو، حسب نفس المصدر، رغم أنه من دون فريق بعد فسخه لعقده مع نادي أم صلال، واكتفائه بالتدرب مع نادي أجاكسيو الفرنسي حاليا.

واحتل المركز الأول في قائمة أغلى اللاعبين من دون ناد في العالم الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد السابق، بقيمة تسويقية تقدّر بـ5 ملايين يورو، ويوجد دي خيا من دون ناد بعدما قرر “الشياطين الحمر” عدم تجديد عقده الصيف الماضي.

مقالات ذات صلة
عملاقان يُريدان آيت نوري والصّفقة مُرشّحة لِتَحطيم رقم قياسي

عملاقان يُريدان آيت نوري والصّفقة مُرشّحة لِتَحطيم رقم قياسي

أجرة هزيلة بـ “الرّوبل” وتَسَمُّرٌ في دكّة احتياط وتبرير قبيح

أجرة هزيلة بـ “الرّوبل” وتَسَمُّرٌ في دكّة احتياط وتبرير قبيح

ماكرون يستفزّ بوتين ويتّهمه بِاستهداف الألعاب الأولمبية

ماكرون يستفزّ بوتين ويتّهمه بِاستهداف الألعاب الأولمبية

اتحاد الجزائر مُجبر على الدفاع عن وجود الجزائر في إفريقيا

اتحاد الجزائر مُجبر على الدفاع عن وجود الجزائر في إفريقيا

بِالفيديو: محرز يُنقذ الأهلي من شَرَكِ الخسارة

بِالفيديو: محرز يُنقذ الأهلي من شَرَكِ الخسارة

بن شيخة يعلّق بعد الإقصاء أمام الأهلي المصري

بن شيخة يعلّق بعد الإقصاء أمام الأهلي المصري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد