أندي ديلور ثاني أغلى لاعب في العالم بدون فريق

سجّل نجم الجزائر، أندي ديلور، حضوره ضمن قائمة أغلى اللاعبين الذين لا ينتمون إلى أي فريق في العالم، خلال الموسم الكروي الحالي، حسب ما نشره موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المتخصص في شؤون سوق الانتقالات.

واحتل ديلور المركز الثاني في قائمة اللاعبين بدون فريق، علما أن قيمته السوقية تقدّر بـ4 ملايين يورو، حسب نفس المصدر، رغم أنه من دون فريق بعد فسخه لعقده مع نادي أم صلال، واكتفائه بالتدرب مع نادي أجاكسيو الفرنسي حاليا.

واحتل المركز الأول في قائمة أغلى اللاعبين من دون ناد في العالم الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد السابق، بقيمة تسويقية تقدّر بـ5 ملايين يورو، ويوجد دي خيا من دون ناد بعدما قرر “الشياطين الحمر” عدم تجديد عقده الصيف الماضي.