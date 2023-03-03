أندي ديلور يحلم بقيادة نانت إلى نهائي كأس فرنسا

بعد ما فكّ عقدة الصيام عن التهديف بتسجيل ثنائية

يحلم الدولي الجزائري، أندي ديلور، قيادة فريقه الجديد، نانت، لنهائي كأس فرنسا والتتويج رفقته بأول ألقابه الشخصية. وأبدى أنطوان كومبواري، مدرب نادي نانت الفرنسي، إعجابه وانبهاره بالشخصية القوية التي يمتلكها مهاجمه الجزائري، أندي ديلور..

الذي تمكن من تجاوز الضغط الكبير الذي كان مفروضا عليه وفك عقدة الصيام عن التهديف بتسجيل ثنائية، سهرة الأربعاء الفارط، قاد بها ناديه نانت لتجاوز عقبة نادي لانس والتأهل على حسابه إلى نصف نهائي كأس فرنسا.

وقال كومبواري، في تصريحات خص بها صحيفة “ليكيب”، عقب فوز فريقه على لانس: “أنا جد منبهر بأندي ديلور، إنه يمتلك شخصية قوية جدا، لقد استطاع تحمل الضغط الرهيب الذي كان مفروضا عليه في الآونة الأخيرة وتقديم مباراة كبيرة”.

وكشف المدرب الفرنسي أن لدى أندي ديلور رغبة كبيرة في الذهاب بعيدا في منافسة الكأس، قائلا: “إنه يحلم بنهائي الكأس، واللعب على “ستاد دو فرانس”، والحصول على أول لقب محلي له في مشواره”.

إلى ذلك، كشف كومبواري قوة شخصية ديلور وتفهمه لردة فعل جماهير نانت، مؤكدا: “لقد تحدثت معه بخصوص تعرضه لصافرات الاستهجان في مباراة الدوري، وهو يتفهم ردة فعل الأنصار، التي كانت بسبب الآمال الكبيرة التي يعلقونها عليه”.

من جهته، أعرب أندي ديلور، في تصريحات نقلتها “ليكيب”، عن سعادته الكبيرة بأول أهدافه مع نانت التي ستفتح شهيته للمزيد من الأهداف مستقبلا: “قلت سابقا بأن الأنصار سيغيرون موقفهم تجاهي سريعا وهو ما حدث، ومن الجيد معنويا بالنسبة لي أن أرى الشباك تهتز من جديد” قال ديلور، الذي أضاف: “على الأقل لن أدخل متحسرا إلى بيتي، ولن أقوم بإظهار ملامح الغضب في وجه زوجتي، هذا أمر مهم جدا”.

وبخصوص تسجيله عن طريق ضربتي جزاء، قال مهاجم الخضر: “تسجيل ضربات الجزاء ليس أمر سهل، عليك اتخاذ القرار المناسب في كل مرة، ومن جهتي أفضل التسديد بقوة”.

يذكر أن اندي ديلور كان اجتاز فترة صعبة جدا منذ التحاقه بصفوف نانت خلال الميركاتو الشتوي الأخير، وهذا بسبب تعرضه لإصابة، ثم عدم تمكنه من التسجيل.

في سياق متصل، لن تكون مهمة ديلور ونانت سهلة لتحقيق حلمه بالوصول إلى النهائي، حيث سيكون مطالبا أولا بتجاوز عقبة العملاق الفرنسي نادي ليون خلال مباراة الدور نصف النهائي المقررة في 4 أو 5 أفريل القادم، حسب ما أفرزته عملية القرعة التي جرت أمسية الخميس.