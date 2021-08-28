أندي ديلور يلتحق بنادي “نيس”

راتبه السنوي يقدر بـ 2.4 مليون يورو

بصفة نهائية،حسم نادي نيس الفرنسي صفقة التعاقد مع النجم الجزائري أندي ديلور، وفقا لما كشفت عنه تقارير إعلامية محلية.وتواجد المهاجم الجزائري على رادار عدة أندية أوروبية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، غير أن نادي الجنوب الفرنسي نجح في نهاية المطاف في الفوز بخدماته بعد أن دفع مبلغ 10 ملايين يورو لصالح نظيره مونبلييه.

وسيتم الإعلان عن الصفقة رسميا، بعد الفحص الطبي الذي سيجريه اللاعب بالمركز الصحي للنادي.

ووفقا لما ذكره موقع “لو 10 سبورت”، فإن ديلور سيتحصل على راتب سنوي يقدر بـ2.4 مليون يورو، بزيادة تقارب مليون يورو مقارنة بما كان يحصل عليه مع نادي مونبلييه.

وسيصبح ديلور رابع لاعب جزائري في صفوف بطل فرنسا خلال 4 مناسبات، أو “نادي الجزائريين” كما يلقبه جماهيره، حيث يضم حاليا كلا من الظهير الأيمن يوسف عطال، بجانب حارس المرمى تيدي بولهندي ولاعب الوسط المدافع هشام بوداوي.

وتألق ديلور بشكل خاص خلال منافسات الموسم الماضي، بتسجيله 19 هدفا بجانب 10 تمريرات حاسمة خلال 34 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات.كما ظهر ديلور بشكل رائع خلال الموسم الحالي بمساهمته في 3 أهداف بين صناعة وتسجيل من إجمالي 3 مباريات حتى الآن.وسيتزامن الظهور الأول لديلور مع نيس خلال مواجهة نانت، المقرر إقامتها يوم 12 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري القرن.