أندي ديلور ينضم لنادي أجاكسيو بالدرجة السابعة الفرنسية

بعد رحيله رسمياً عن مولودية الجزائر

في مفاجأة مدوية، سيلعب الدولي الجزائري السابق أندي ديلور خلال هذا الموسم مع نادي أجاكسيو، الناشط في دوري الدرجة السابعة الفرنسية، وهذا بعد ترسيم رحيله عن نادي مولودية الجزائر.

ويعتبر نادي أجاكسيو من الأندية الفرنسية المعروفة؛ لكن الأزمة المالية هوت به إلى بطولة القسم الثاني الفرنسية، والتي تعادل الدرجة السابعة هنالك، حيث قررت رابطة كرة القدم الفرنسية إسقاطه بسبب تراكم الديون وعجز النادي عن تسويتها في الفترة الماضية.

ولعب أندي ديلور في صفوف مولودية الجزائر 10 مباريات فقط خلال الموسم الفارط ( 2024-25)، قبل أن يتنقل على شكل إعارة إلى فريقه السابق، مونبيليه في الميركاتو الماضي، أين أنهى معه الموسم بحصيلة صفرية، دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف، وبعد عودته إلى مولودية الجزائر، قررت إدارة الأخير فسخ عقده ليصبح لاعباً حراً.

ويعد مهاجم الخضر السابق (15 مباراة دولية وهدفين) بمثابة الرحالة بسبب حمله لألوان أندية عديدة، أبرزها أجاكسيو الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية في 2008، مروراً بأندية نيم وميتز وتور وويغان الإنجليزي وستاد كان وتيغريس المكسيكي، وتولوز ومونبلييه ونيس ونانت وأم صلال القطري ومولودية الجزائر، ليعود من جديد إلى أجاكسيو.

وعن الأسباب التي دفعته للانضمام إلى أجاكسيو واللعب في هذه الدرجة، قال ديلور ديلور في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي لنادي أجاكسيو: “قلتها سابقاً، سواء في الدوري الفرنسي الأول أم الثاني، أم حتى في مستوانا الحالي. هذا القميص هو أول قميص أرتديه كلاعب محترف”. وأضاف: “أجاكسيو منحني الكثير، ويشرفني أن أرتدي هذا القميص مجددًا وأن أصنع التاريخ. سنسعى جاهدين، وسنبذل قصارى جهدنا في الملعب للصعود إلى القمة بأسرع وقت ممكن”، وأضاف: “عليّ أن أرد الجميل للنادي. آمن بي نادي أجاكسيو منذ صغري. هنا أتيحت لي فرصة اللعب باحتراف. عشتُ تجارب استثنائية في هذا النادي.. نادي أجاكسيو أكثر من مجرد نادٍ”.

ووجه أندي ديلور رسالة إلى مشجعي أجاكسيو قائلاً: “يجب أن نعرف كيف نفعل الأشياء بقلبٍ نابض. لهذا السبب أشكر المشجعين وكل من حضر اليوم. نشعر أنهم متحمسون حقًا، أناس يحبون النادي. إذا نجحنا في إعادة الفريق إلى مساره الصحيح، خلال 5 أو حتى 10 سنوات، فسنتمكن حينها من القول: كنا هناك منذ البداية”.

وفي الأخير قطع ديلور (33 عاماً) وعداً لجماهير أجاكسيو وقال: “هذا كل شيء. أريد مساعدة النادي على الصعود إلى أعلى مستوى ممكن. سأبذل قصارى جهدي للمساهمة في أجاكسيو”.