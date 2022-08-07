” أنستغرام” يمارس الرقابة على صورة الشهيدة الفلسطينية ألاء قدوم

سيطرت حالة من الغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عقب قيام تطبيق” أنستغرام”بممارسة الرقابة على صورة الطفلة الفلسطينية آلاء القدوم التي استشهدت في قصف إسرائيلي على غزة.

ولم يستغرب النشطاء هذا التصرف الأرعن لكون المسؤولة الإسرائيلية السابقة، إيمي بالمور، موجودة في مجلس الإشراف على المحتوى في “إنستغرام” و”فيسبوك” التابعين لشركة “ميتا”.

واستشهدت الطفلة آلاء عبد الله قدوم ذات الـ 5 سنوات يوم الجمعة بعدما كانت تلهو أمام منزلها في حي الشجاعية شرق غزة لحظة قصف طائرات الاحتلال، دون أي سابق إنذار، لتصاب بشظية وترتقي شهيدة متأثرة بإصابتها.

وقد تم لف جثمان الشهيدة بعلم فلسطين، وشيعت إلى مثواها الأخير، وقال جدها: “كانت آلاء تحضّر للروضة…طلبت منّا حقيبة وملابس جديدة…بأي ذنب قتلت هذه الطفلة البريئة…”، داعيًا العالم أجمع إلى توفير الحماية لشعب فلسطين من بطش الاحتلال.

كما حمّل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، المجتمع الدولي مسؤولية هذا العدوان والنتائج المترتبة عليه بسبب الصمت الذي يمارسه تجاه جرائم حكومة الاحتلال العنصرية.

وقال التميمي في بيان له “بأن هذه الجرائم ما كان لها أن تكون لولا الانحياز الدولي للاحتلال وتوفير الغطاء له ومنع محاسبته على هذه الجرائم وانتهاكه المتواصل للقوانين والاتفاقيات الدولية، وفق موقع” وفا” الفلسطيني.