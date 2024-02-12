“أنسريف” تطلق مناقصة وطنية جديدة

أعلنت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “Anesrif”، عن اطلاق مناقصة وطنية، لإنجاز أشغال ربط صومعتين خرسانيتين بكل من وادي تليلات في ولاية وهران وعين تالوت في ولاية تلمسان، بأقرب خط للسكة الحديدية.

وحدّدت الوكالة مهلة ثلاثة أسابيع أمام الشركات الوطنية والخاصة الراغبة في المشاركة في هذه المناقصة، على أن تتم عملية الانجاز أيام قليلة من فتح الأظرفة الخاصة بهذه العملية، وذلك تنفيذا توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى الرفع من قدرات التخزين، وضمان نقل وتوزيع الحبوب عبر الشبكة الوطنية للسكة الحديدية.

وعبر ذات البيان أكدت وكالة “أنسريف” عن الانتهاء من ربط الصومعة الخرسانية لتخزين الحبوب بمحطة السكة الحديدية في بازول، ولاية جيجل، بعد أن قامت الشركة في وقت سابق من ربط الصومعتين الخرسانيتين الكائن مقرهما بكل من الخروب في ولاية قسنطينة، وبوشڤوف في ولاية ڤالمة.

وإلى جانب ذلك، سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة، إطلاق مناقصة جديدة لربط صومعتي الحبوب في كل من حمر العين ولاية تيبازة والتلاغمة ولاية ميلة.