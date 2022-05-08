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أنس جابر.. وزيرة السعادة في تونس تدخل التاريخ من مدريد

الشروق أونلاين
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أنس جابر.. وزيرة السعادة في تونس تدخل التاريخ من مدريد
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ستتقدم أنس جابر بعد فوزها إلى المركز السابع عالمياً

أصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة تنس إفريقية وعربية تفوز بلقب إحدى بطولات الاتحاد الدولي للاعبات التنس المحترفات “دبليو تي آي 1000″، بعد فوزها بلقب بطولة مدريد المفتوحة.

وتعثرت اللاعبة المصنفة في المرتبة العاشرة، في بداية المباراة مع تأخرها 1-4، وعدم فوزها في أي مواجهة من الجولة الثانية، لكنها استطاعت العودة والفوز على الأمريكية جيسيكا بيغولا بنتيجة نهائية 5-7، 6-0 و2-6.

وحصلت جابر على اللقب الثاني في مسيرتها، بعد فوزها ببطولة بيرمنغهام العام الماضي.

وهي اللاعبة العربية الأولى التي تصنّف من بين أول عشرة في قائمة أفضل اللاعبين. متفوقة بذلك على اللاعبين العرب الذكور أيضاً.

وواجهت جابر خسارة المجموعة الاولى في المواجهة العاشرة المليئة بالأخطاء، لكنها نجت وعادت وفازت بالمجموعة بضربة عكسية قوية عند الدقيقة 54.

ورغم بداية صعبة لبيغولا في المجموعة الثانية، إلا أنها كسرت فازت في ثلاث جولات من إرسال التونسية، وأتى دورها لتهاجم وتحسم المجموعة الثانية في ست جولات في أقل من 30 دقيقة.

وحافظت أنس جابر على زخمها بعد الجولة الرابعة من المجموعة الحاسمة، لترتمي أخيراً على ركبتيها بعد ضمانها الفوز.

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