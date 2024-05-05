أنشيلوتي يتفوق على زين الدين زيدان

حقق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقبه الـ12 مع نادي ريال مدريد، بعد تتويج “المرينغي” أمسية السبت، باللقب الـ36 لليغا.

وتمكن أنشيلوتي من تجاوز رقم زين الدين زيدان الذي يملك 11 لقبا مع الريال، والاقتراب من الأسطورة ميغيل مونيوس الذي يملك 14 لقبا.

أكثر المدربين فوزاً بالألقاب مع ريال مدريد: 1. مونيوز – 14 لقبا

2. أنشيلوتي – 12 لقبًا

3. زيدان – 11 لقباً pic.twitter.com/iO4qi84mtx — RMC World (@RMC_AH7) May 4, 2024

وحصد أنشيلوتي خلال مسيرته التدريبية مع ريال مدريد 12 لقبًا، وذلك بتحقيق لقبين من دوري الأبطال، كأس إسبانيا مرتين، السوبر الإسباني مرتين، السوبر الأوروبي مرتين، كأس العالم للأندية مرتين، والليغا في مناسبتين، ليتخطى عدد ألقاب زيدان التي بلغت 11 لقباً.

كارلو انشيلوتي يحتفل مع اللاعبين 🤣😭pic.twitter.com/f0EiXB4cek — MD.Mustafa (@anamadrede12) May 4, 2024

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه، بعد الفوز على قادش بثلاثية نظيفة، وخسارة مطارده المباشر وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب أمام جاره ومضيفه جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وعزّز ريال مدريد موقعه في الصدارة برصيد 87 نقطة بفارق 13 نقطة عن جيرونا الذي انتزع المركز الثاني قبل 4 مراحل من نهاية الموسم، وضمِن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.