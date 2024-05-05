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رياضة

أنشيلوتي يتفوق على زين الدين زيدان

عمر سلامي
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أنشيلوتي يتفوق على زين الدين زيدان
ح.م
كارلو أنشيلوتي

حقق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقبه الـ12 مع نادي ريال مدريد، بعد تتويج “المرينغي” أمسية السبت، باللقب الـ36 لليغا.

وتمكن أنشيلوتي من تجاوز رقم زين الدين زيدان الذي يملك 11 لقبا مع الريال، والاقتراب من الأسطورة ميغيل مونيوس الذي يملك 14 لقبا.

وحصد أنشيلوتي خلال مسيرته التدريبية مع ريال مدريد 12 لقبًا، وذلك بتحقيق لقبين من دوري الأبطال، كأس إسبانيا مرتين، السوبر الإسباني مرتين، السوبر الأوروبي مرتين، كأس العالم للأندية مرتين، والليغا في مناسبتين، ليتخطى عدد ألقاب زيدان التي بلغت 11 لقباً.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه، بعد الفوز على قادش بثلاثية نظيفة، وخسارة مطارده المباشر وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب أمام جاره ومضيفه جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وعزّز ريال مدريد موقعه في الصدارة برصيد 87 نقطة بفارق 13 نقطة عن جيرونا الذي انتزع المركز الثاني قبل 4 مراحل من نهاية الموسم، وضمِن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

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